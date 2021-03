Potsdam-Mittelmark

Vor genau einem Jahr, am 11. März 2020, kam Corona nach Potsdam-Mittelmark: Zwei Personen aus Seddiner See mussten in Quarantäne. Von nun an rückte das Gesundheitsamt in den Mittelpunkt des Geschehens, zu viel Arbeit musste von zu wenigen Mitarbeitern bewältigt, viel Kritik eingesteckt werden. Amtsärztin Karen Brinkmann berichtet im MAZ-Interview von diesem Jahr.

Wie würden Sie das Jahr in einem kurzen Satz zusammenfassen?

Karen Brinkmann: Eine Herausforderung bis dahin unbekannten Ausmaßes, nicht nur für die Mitarbeiter des Gesundheitsamtes sondern für die gesamte Bevölkerung Deutschlands, da jeder für sich gravierende Einschränkungen und Veränderungen hinnehmen musste.

Als klar wurde, da kommt ein neues Virus – was waren Ihre Gedanken?

Es war schon ein sorgenvoller Blick auf die kommende Zeit, da die Auswirkungen nicht absehbar waren, insbesondere mit Sicht auf die rasante Entwicklung in China.

Wurde die Bedrohung ernst genug genommen?

Aus welcher Sicht? Nach den Berichten aus China wurde sehr schnell klar, dass etwas noch nicht da Gewesenes vor uns steht, aber alle hegten doch noch die Hoffnung, dass wir gewappnet sind und es nicht so schlimm wird. Aber wieder mit Blick auf die Entwicklungen in China und das zunehmende Auftreten in der ganzen Welt war mir schon klar, dass dieses Geschehen nicht kurzfristig sein wird.

Zur Person Karen Brinkmann leitet seit 2014 als Amtsärztin das Gesundheitsamt des Landkreises Potsdam-Mittelmark. Ab 1992 leitete sie in der Kreisverwaltung den Bereich Sozialpsychiatrischer Dienst und Behindertenberatung. In dieser Zeit schloss sie ihre Ausbildung zur Fachärztin für den Öffentlichen Gesundheitsdienst ab. Brinkmann ist 58 Jahre alt, verheiratet, hat zwei Kinder und ein Enkelkind.

Wieso hat Potsdam-Mittelmark schon bald den Überblick über die Situation und die Zahlen verloren?

Haben wir jemals den Überblick über Zahlen und Situation verloren? Dem kann ich so nicht zustimmen. Die Entwicklung der Fallzahlen hat uns mit Wucht getroffen, das ja, aber meine Mitarbeitenden haben ihr Bestes gegeben, um das gewaltige Aufkommen zu bewältigen.

Dabei konnte ich zum Glück bei ausgewählten Mitarbeitern auf langjährige Berufserfahrungen, insbesondere im Hinblick auf den Umgang mit kleinen Pandemien (hier ist die Influenza zu nennen), zurückgreifen. Die adäquaten Instrumente wie Führen einer Line-List wurden angewendet. Auch wenn in der Theorie Abläufe und Instrumente bekannt sind – diese dann in der Praxis in die Struktur zu bringen und dabei einen stetigen Aufwuchs zu bewältigen, ist eine Herausforderung.

Wenn nicht einmal bekannt ist, wo sich ein Infizierter angesteckt haben könnte oder wo er gestorben ist – wie sehr kann man dann der Kontaktverfolgung vertrauen? Wurde hier einfach ziemlich bald aufgegeben?

Eine Kontaktverfolgung ist nur so gut, wie bei Infizierten Kontakte erfragt und diese richtig von ihnen angegeben werden. Potsdam-Mittelmark hat in der Kontaktpersonennachverfolgung nie aufgegeben. Bei Zunahme der Zahlen insbesondere bei Ausbrüchen in Gemeinschaftseinrichtungen, wie Kita oder Pflegeheim, wurden aber andere Prioritäten gesetzt. Sie müssen dabei sehen, dass ein Infizierter nicht nur einen Kontakt mitbringt, dass können bis zu 50 oder gar 100 sein.

Sie haben im Juni eine Corona-Polizei gefordert. Was sollte die machen? Halten Sie den Wunsch noch aufrecht?

Der Wunsch ist in der ersten Welle entstanden. Hintergrund war, dass die Einhaltung der Vorgaben der Eindämmungsverordnung, aber auch der angeordneten Quarantänen überwacht werden sollten. Ja, auch zum jetzigen Zeitpunkt ist es weiter erforderlich, gerade mit Blick auf die in den vergangenen Monaten gezeigten Entwicklungen, Kontrollen durchzuführen, die auch vom Landkreis gemacht werden.

Was hat die Umstrukturierung des Gesundheitsamts nach einem Monat wirklich gebracht?

Die im Januar 2021 umgesetzte Pandemiestruktur hat uns sehr geholfen. Bei den eingehenden Meldungen sind wir in der Erfassung (Befund und Personen) tagaktuell. Durch die Weitergabe an das Team Kontaktpersonennachverfolgung können die Kontakte schneller aufgespürt und entsprechende Maßnahmen eingeleitet werden.

Die Versendung der Quarantäneanordnungen erfolgt zügig, sodass längere Wartezeiten, wie sie in der Vergangenheit der Fall waren, vorüber sein sollten. Auch die vielen Anfragen von Bürgern zu den unterschiedlichsten Themen wie Ausnahmegenehmigungen, Reiserückkehrer können durch das Team Grundsatzangelegenheiten nun sofort beantwortet werden.

Wie könnten alle Mittelmärker optimal mit Impfstoff versorgt werden? Soll Astrazeneca freigegeben werden?

Sicherlich wäre es angebracht, die Impfverordnung zu ändern und die verfügbaren Impfstoffe ohne starre Priorisierung zu verimpfen. Aber solange es noch mit der Zulieferung der Impfstoffe hapert, hat die bevorzugte Impfung der vulnerablen Gruppen richtiger Weise Vorrang.

Finden Sie die angekündigten Öffnungsschritte generell richtig? Wie wird es weitergehen?

Mit Blick auf die aktuelle Entwicklung sollte eine Öffnung tatsächlich vorsichtig von statten gehen. Ich denke schon, dass allen ein wenig Normalität nach den vielen Monaten der Einschränkungen gut tun würde. Aber nicht zu dem Preis, dass die Zahlen wieder steigen, die Belastung des Gesundheitswesens wieder ansteigt. Wichtig ist, dass sich jeder seiner eigenen Verantwortung beim Einhalten der Regeln bewusst sein muss, um den eigenen Beitrag dazu zu leisten.

Wie haben sich andere meldepflichtige Krankheiten in diesem Jahr entwickelt?

Natürlich sind diese auch im Jahr 2020 aufgetreten, 2019 wurden 2672 Fälle gemeldet, 2020 zirka 1600, bei denen auch ermittelt werden musste. Das haben die Gesundheitsaufseher neben Corona zu leisten!

Hat der Sozialpsychiatrische Dienst Auswirkungen bemerkt?

Selbstverständlich. Die Bürger waren zunächst sehr zurückhaltend in der Kontaktaufnahme. Wir haben permanent Angebote offen gehalten, Sprechstunden unter Vorgaben der Hygiene wurden durchgeführt, bei Erforderlichkeit auch Hausbesuche unter Schutzmaßnahmen. Es gab keinen Bürger mit gesundheitlichen oder psychischen Problemen, der bei uns kein Gehör gefunden hat. Hausbesuche haben zugenommen, für viele Bürger wurde eine intensive telefonische Begleitung angeboten.

Was müsste anders sein, damit der Umgang mit einer Pandemie im Kreis von Anfang an perfekt läuft?

Vor allem natürlich ausreichend Personal im Bereich Hygiene, eine Zentralisierung für Synergieeffekte bei Ausfall eines Mitarbeiters, jeder Bereich in der Kreisverwaltung – also andere Fachbereiche, die Personalverwaltung – muss sich von Anfang an bewusst sein, dass die Bewältigung der Pandemie nicht nur alleinige Aufgabe des Gesundheitsamtes sein kann, sondern den Einsatz aller benötigt, sich als Mitarbeiter und Führungskraft tatsächlich mit der Aufgabe der Pandemiebewältigung identifiziert und sich dementsprechend nach seinen Möglichkeiten einbringt.

Was ist für Sie das Schlimmste an dieser Pandemie?

Dass kein Ende absehbar ist, also niemand kann sagen, jetzt ist es vorbei. Das Leben mit Corona wird uns noch lange begleiten, auch wenn Impfungen stattfinden.

Wie sehr sind Sie persönlich nach einem Jahr Pandemie am Limit?

Das können Sie sich sicherlich vorstellen. Neben Corona gibt es ja auch andere „Baustellen“ im Gesundheitsamt – und der letzte Urlaub ist schon lange her.

Was werden Sie als erstes machen, wenn endgültig Entwarnung ist?

Vielleicht mal einen Kurztrip an die Ostsee.

Was wollen Sie selbst noch sagen?

Sehr traurig und teilweise auch wütend hat mich so manche Reaktion der Bürger gemacht, die Unverständnis zeigten, wenn die Quarantäneanordnung nicht sofort da war oder kein Telefonat gleich erfolgte. Es fehlt die Vorstellung von den Aufgaben des Gesundheitsamtes und den daraus resultierenden psychischen und physischen Belastungen der Mitarbeiter.

Auch bis jetzt gibt es nur überschaubar Würdigung durch die lokale Politik und Medien, die sich der vereinzelten wütenden Bürger angenommen hat und das Gesundheitsamt oft ins schlechte Licht rückte. Die Mitarbeiter haben wirklich ihr Bestes gegeben, aber eine Aufwertung und Anerkennung ist erst spät erfolgt. Das Gesundheitsamt wird oft als Sündenbock genutzt. Auch aus der Politik kommen immer mehr übertragenen Aufgaben, obwohl bekannt sein sollte, dass bereits jetzt die Belastung enorm ist.

