Mann stirbt bei Baum-Crash nahe Michendorf

Michendorf

Auf der Straße zwischen Langerwisch und Saarmund ist am Freitagmittag gegen 14 Uhr ein Skoda-Fahrer bei einem Unfall gestorben. Wie die Polizei berichtet, war der 71-Jährige in Richtung Langerwisch aus noch unbekannter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Straßenbaum geprallt. Durch den Aufprall wurde er eingeklemmt und schwerstverletzt. Rettungskräfte konnten den Mann zwar schnell aus dem Fahrzeug bergen und notfallmedizinisch versorgen; er starb aber trotzdem am Unfallort. Das Auto fing Feuer und brannten aus. Die Landesstraße musste für den Zeitraum der Rettungs- und Bergearbeiten komplett gesperrt werden. Der Verkehr wird entsprechend umgeleitet. Die Arbeiten an der Unfallstelle dauern derzeit an.

Von maz-online