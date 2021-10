Soziales in Potsdam-Mittelmark - Jeder vierte Geflüchtete in Potsdam-Mittelmark lebt in einer Wohnung

Der Landkreis Potsdam-Mittelmark setzt verstärkt auf dezentrale Unterbringung der Geflüchteten, für die er verantwortlich ist. Bisher wurden 516 Personen auf 144 Wohnungen im ganzen Kreis aufgeteilt. Die Suche nach neuen Objekten ist jedoch problematisch.