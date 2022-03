Einbrecher in Radewege durchwühlen Möbel in Einfamilienhaus

Brandenburg/H

Die Kriminalitätsstatistik belegt zwar einen Rückgang der Fälle von Wohnungseinbrüchen im Umland von Brandenburg an der Havel. Aber manche Bürger trifft es halt doch.

Am vergangenen Freitag zwischen 17.45 Uhr und 22.40 Uhr sind Unbekannte gewaltsam in ein Einfamilienhaus in Radewege eingedrungen. Die Täter betraten die Räume und durchsuchten mehrere Möbelstücke, berichtet die Polizei an diesem Sonntag.

Die Kriminalpolizei sicherte Sputen am Tatort. Die Beamten nahmen eine Strafanzeige auf. Angaben zur Schadenshöhe machen sie noch nicht.

Im vergangenen Jahr hatte die Polizeiinspektion Brandenburg in der Stadt und im Umland 122 Einbruchsfälle in Wohnungen und Häuser registriert. Etwa jeder fünfte Fall wurde laut Jahresstatistik aufgeklärt.

Von MAZ-online