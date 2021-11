Stahnsdorf

Böse Überraschung zum Feierabend: Eine Familie musste am Donnerstag in der Bahnhofstraße die Polizei alarmieren, als sie am frühen Abend wieder nach Hause kam. Tagsüber war die Terrassentür gewaltsam aufgehebelt worden und sämtliche Zimmer waren nach Wertgegenständen durchwühlt worden. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen und sicherte Spuren vor Ort. Zum Diebesgut liegen gegenwärtig keine Erkenntnisse vor.

Von MAZonline