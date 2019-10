Lehnin

Mitarbeiter des Wachschutzunternehmens einer Apotheke in Lehnin haben am sehr frühen Donnerstagmorgen per Überwachungskamera gesehen, wie zwei Unbekannte gewaltsam in das Gebäude eindrangen und die Apotheke durchsuchten.

Die hinzugerufenen Polizeibeamten entdeckten an Ort und Stelle keine Personen mehr. Sie sicherten Spuren und setzte auch einen Fährtenhund ein.

Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls ein. Ob und was aus der Apotheke entwendet wurde, kann die Polizei noch nicht sagen.

Von MAZ