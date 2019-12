Kleinmachnow

Womöglich wussten die Täter, dass die Frau im Krankenhaus liegt: Jedenfalls brachen sie in der Nacht zu Dienstag ungestört in ein Haus an der Karl-Marx-Straße von Kleinmachnow ein. Eine Nachbarin entdeckte am Dienstagmorgen ein offenes Fenster und meldete das um 8.27 Uhr. Am Vortag war um 16 Uhr noch alles in Ordnung gewesen. Das Haus war augenscheinlich durchwühlt worden. Was verschwunden ist, konnte die Polizei am Mittwoch aber noch nicht sagen. Es wurden Spuren gesichert und eine Anzeige aufgenommen.

Von maz-online