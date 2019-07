Schwielowsee

Im Ortsteil Geltow hat ein 64-jähriger Bürger am Samstagmorgen in einem Wald an der Petzinstraße einen aufgebrochenen Zigarettenautomaten gefunden. Die Polizei ermittelte, dass der Automat aus einem nahe gelegenen Hotel stammt, wo in der Nacht von Freitag auf Samstag eingebrochen worden war. Bei der Anzeigenaufnahme im Hotel entdeckte man einen weiteren Einbruch in den Schuppen des Hotels. Was dort entwendet wurde, konnte am Sonntag noch nicht gesagt werden.

Von Rainer Schüler