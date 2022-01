Wilhelmshorst

Über ein angekipptes Fenster drangen Täter in der Nacht zu Montag auf ziemlich dreiste Weise in die Räumlichkeiten eines Lebensmittelgeschäftes An der Aue ein und durchwühlten sämtliche Räume. Nach erster Inaugenscheinnahme wurde neben Bargeld auch die Musikausrüstung entwendet. Zur Spurensicherung kam die Kriminaltechnik zum Einsatz. Eine Anzeige wurde aufgenommen.

Von MAZonline