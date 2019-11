Potsdam-Mittelmark

Mehrere Einbrüche oder versuchte Einbrüche hat es in den vergangenen zwei Nächten im Potsdamer Umland gegeben.

Alarmanlage schreckte Einbrecher in Fichtenwalde ab

Die Polizei teilt mit, dass am Freitagabend Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Fichtenwalder Mittelstraße in Beelitz eindringen wollen...