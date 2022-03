Mittelmark

Die Hoffnung bei den Busunternehmern war groß, nach zwei harten Corona-Jahren in diesem Frühjahr wieder durchstarten zu können. Dann brach der Ukraine-Krieg aus, die Spritpreise erreichen neue Rekordhöhen und Corona ist auch noch nicht vorbei. „Die Zuversicht, die man hatte, dass es ab Ostern wieder wie vor Corona losgehen kann, wird gerade deutlich getrübt“, sagt Christoph Pinternagel, Juniorchef der Potsdam-Bus GmbH in Kleinmachnow.

Preissprünge in kürzester Zeit

Er will nicht jammern, aber die Zahlen sprechen eine eigene Sprache. „In der dritten Kalenderwoche im Januar haben wir 1970 Liter Diesel getankt und dafür 2600 Euro netto bezahlt. In der ersten Märzwoche waren es 1937 Liter, die 3310 Euro kosteten“, sagt er. „Wenn wir diese Woche wieder etwa 2000 Liter tanken, landen wir bei 3800 Euro. Das sind schon andere Dimensionen.“ Dabei sei man jetzt noch in der Nebensaison. „Für unser Busunternehmen geht es normalerweise ab Ostern richtig los.“

„Wir müssen gucken, wie die Kunden reagieren“

Der Familienbetrieb, den Vater Thomas Pinternagel 2007 gegründet hat, bietet Schulbus- und Stadtrundfahrten, Tages- und Betriebsausflüge an. Die gestiegenen Kosten müssten weitergegeben werden. „Wir müssen gucken, wie die Kunden darauf reagieren. Viele werden es sich dann überlegen, ob sie buchen.“ Für Fahrten, die schon 2021 gebucht wurden, gibt es in den Verträgen zwar Anpassungsklauseln. Man habe aber darin andere Kalkulationsgrößen zugrunde gelegt, die eine solche Preiserhöhung nicht abdecken. „Wir können nicht die komplette Steigerung weitergeben“, so Pinternagel.

„Jeder Kilometer zählt“

Für Buchungen, die im Januar 2022 erfolgten, verzichtet der Betrieb ganz auf Preisanpassungen. Für Neubuchungen aber gilt: „Wenn die Preise noch höher steigen, dann muss man die Kunden vor die Wahl stellen, einen Zuschlag für Diesel zu zahlen oder zu stornieren.“ Der Betrieb, der 13 Busse im Fuhrpark und 13 Busfahrer angestellt hat, versucht, „die Kilometer für Leerfahrten“ zu minimieren, um Sprit zu sparen. „Jeder Kilometer zählt“, sagt der Juniorchef. Sein Fazit: „Die Corona-Zeit haben wir durch die Hilfen gut überlebt. Wenn es 2022 aber so weitergeht, werden wir die schwarze Null nicht schaffen. Es ist derzeit aber nicht unternehmensgefährdent.“

Auswirkungen auf Müllgebühren noch unklar

Auch Mittelmarks Müllentsorger APM kämpft mit hohen Dieselpreisen. „Ob sich das auf die Höhe der Müllgebühren auswirkt, ist noch unklar“, sagt Kreissprecher Kai-Uwe Schwinzert. Welche Auswirkungen es habe, müsse die Neukalkulation der Gebühren zeigen.

Im VBB: 2022 keine Preiserhöhungen

Regiobus-Geschäftsführer Martin Grießner spricht von stark gestiegenen Betriebskosten und rechnet mit entsprechend negativen Auswirkungen „auf unser geplantes Jahresergebnis“. Auf die Frage, ob die hohen Spritkosten aufgefangen werden können oder Regiobus höhere Zuschüsse vom Kreis brauche, sagte er: „Die höheren Dieselpreise müssen ausgeglichen werden, wie auch immer.“ Eine Entlastung auch „durch den Gesetzgeber wäre zur Bewältigung der Situation hilfreich“. Laut Grießner wird es im Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg (VBB) in diesem Jahr aber keine Fahrpreiserhöhungen geben.

Buchungsverhalten der Kunden macht noch mehr Sorgen

Wenn der Buchholzer Busunternehmer Christian Sommer Angebote für Busreisen schreibt, entschuldigt er sich für die Preise. Eine Wahl hat er nicht. Der kleine Familienbetrieb, die Sommer Tours GbR, braucht Einnahmen zum Überleben. Noch mehr Sorgen als der hohe Dieselpreis macht ihm aber das Buchungsverhalten der Fahrgäste. „Wir hatten das Gefühl, dass die Stammkunden in den Startlöchern standen und wollten gerade durchstarten wie vor Corona. Dann kam der Krieg“, sagt er. Das und wieder steigende Corona-Zahlen „schränken das Buchungsverhalten ein“.

Die Scheu vor Urlaub in Kriegszeiten

Er hat auch eine Scheu ausgemacht, „in diesen Kriegszeiten Urlaubsreisen zu machen“, was verständlich sei. Sommer sieht die Reisebusbranche allerdings schon seit November 2021, seit die Corona-Zahlen erneut gestiegen sind, „faktisch wieder im Lockdown“. Das Weihnachtsgeschäft brach weg, weil Veranstaltungen und Märkte nicht stattfanden und Firmenausflüge abgesagt wurden. „Das hat richtig weh getan“, sagt er. „Wir konnten von den letzten zwei Jahren nur ein Jahr wirklich arbeiten“, so Sommer.

Jetzt sieht er sich auch noch mit Forderungen der Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB) konfrontiert, Corona-Soforthilfen zurückzuzahlen. „Das ist wie eine Backpfeife.“ Es sei die völlig falsche Zeit, Hilfen jetzt zurückzufordern. „Wir müssten uns eigentlich damit befassen, wie wir dieses Jahr überstehen“, sagt Sommer und fügt hinzu: „Unsere Branche hat sich bis heute nicht erholt. Es geht niemandem auch nur ansatzweise so gut wie vor Corona.“

Der kleine Sohn ist Lichtblick in dunklen Zeiten

In den vergangenen zwei Jahren habe es viele schlechte Nachrichten gegeben. „Ich wüsste nicht, was ich gemacht hätte ohne Emil.“ Emil heißt sein Sohn, der ein Jahr alt geworden ist. „Er macht uns so viel Freude. Ohne ihn hätte ich wahrscheinlich einen Psychologen gebraucht. Er ist für uns der Sonnenschein in dunklen Zeiten“, sagt der Vater.

Von Jens Steglich