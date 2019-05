Fichtenwalde

Ein 31-jähriger Mann wurde am Montag von einem Zeugen dabei beobachtet, wie er am Markt in Fichtenwalde gegen eine alte Telefonzelle trat, die als kleine Leihbücherei dient. Die Polizisten fanden den 31-jährigen Täter. Der Mann wurde zudem mit einem Haftbefehl gesucht, daher nahmen sie ihn fest. Der Mann leistete erheblichen Widerstand; er versuchte, die Polizisten zu treten und zu kratze und beleidigte sie. Auf dem Revier stellte sich zudem noch heraus, dass der Mann sowohl unter dem erheblichen Einfluss von Alkohol als auch unter dem Einfluss von Drogen stand. Nun laufen mehrere Strafanzeigen.

Von MAZ-online