Eiserne Hochzeit in Altbensdorf: Ein Strandkorb für Verliebte

Brandenburg/H

Ruth ist Altbensdorferin. In dem Zimmer, in dem wir gerade sitzen, wurde sie vor 87 Jahren geboren.

Alfred, der in nur wenigen Tagen 90 wird, ist in Nitzahn großgeworden, kein halbes Dutzend Kilometer weit weg. Wie das nach dem Krieg so war: Die jungen Leute hatten Lust auf Tanzen und taten dies so gut wie jedes Wochenende, immer samstags und sonntags. Die Lokalitäten wechselten.

In Bensdorf gab es gleich zwei Säle, man feierte entweder bei Just oder bei Lieberenz und manchmal auch in Nitzahn oder im Dorotheenhof.

Ruth und Alfred trafen sich immer öfter. „Na, wie das eben so war“, lacht Ruth ihren Schatz an, „irgendwann nicht mehr so rein zufällig“.

Der gelernte Polsterer und die Buchhalterin heirateten. Viele Ältere im Dorf erinnern sich noch heute an die Hochzeit, auf der der Festbraten vom selbst geschlachteten Schwein stammte und im eigenen Keller gekelterter Obstwein serviert wurde. Die, die noch leben, kamen mit Blumensträußen und Präsentkörben zum Gratulieren. Wie auch Ortsbürgermeister Jens Borngräber, der solche Gelegenheiten gern nutzt, um über alte Zeiten zu plaudern.

Leben als Selbstversorger in Altbensdorf bei Brandenburg an der Havel

„Unser Leben war recht normal, hier gab es nicht viel Aufregendes“, erzählt Ruth weiter, „wir sind arbeiten gegangen und haben danach Haus, Hof und Garten bewirtschaftet“. Man hatte, wie die meisten, Schweine, Ziegen, Hühner und Gänse. Im Garten wuchsen Zwiebeln, Kartoffeln und anderes Gemüse.

Was zum Leben fehlte, wurde gekauft, „aber das war nicht mehr viel. Und die Reste bekamen die Hühner und Schweine.“ Man hat ganz selbstverständlich nachhaltig gelebt, ohne dieses Wort überhaupt zu kennen.

„Umgekommen ist bei uns nichts“, sagt auch Alfred. Er geht noch heute gern in seinen Garten. „auch wenn das Laufen inzwischen sehr beschwerlich ist“.

Ruth und Alfred Buchmann feiern ihre eiserne Hochzeit. Quelle: Heike Schulze

Die einzige Tochter Cordula lebt ebenfalls im Haus: „Das ist ein Mehrgenerationenhof, der schon von den Ururgroßeltern gebaut und dann immer wieder angepasst wurde. Hier lebt man zusammen wie früher“.

Ein Rezept für glückliche Ehen haben Ruth und Alfred nicht, das müsse schon jeder für sich selbst herausfinden, sagt Ruth. Sie hat es mit Sprüchen und Gedichten, beherzigt sie, kann sehr viele auswendig und hat für viele Situationen einen richtigen Spruch parat. Zum Beispiel einen von Tucholsky: „Gebt Ruhe, ihr Guten! Haltet still. Jahre binden, auch wenn man nicht will. Das ist schwer: ein Leben zu zwein. Nur eins ist noch schwerer: einsam sein.“ Diese Lebensmaxime half ihr immer, auch wenn es mal schwieriger war.

Alfred schenkte seiner eisernen Braut einen Riesenstrauß Freesien, der genauso wie vor 65 Jahren aussah. Ruth fand für ihren Bräutigam, aber auch ein bisschen sich selbst, etwas noch Schöneres. Seit kurzem steht ein echter und wunderschöner Strandkorb auf dem Hof, in Dunkelrot mit Beige. „Wenn wir darin sitzen, denken wir an die Ostsee, an die wir immer gern gefahren sind. Alfred soll sich hier ausruhen können, aber zu zweit geht das ja auch ganz gut“, sagt sie und zwinkert.

Früher gab es in Altbensdorf bei Brandenburg an der Havel zwei Gaststätten

Beide wünschen sich für ihr Dorf, in dem sie ihre Leben gelebt haben, wieder den Zusammenhalt von früher, ein gutes Miteinander von Alt und Jung. „Die Haustüren waren immer offen. Wir hatten alles da, was man braucht. Zwei Gaststätten, einen Bäcker, eine Post, sogar einen Laden für Textilien. Arzt und Zahnarzt kamen zweimal die Woche“, erinnert sich Alfred. Aber mit der Wende sei das alles verschwunden.

„Vielleicht kommt das noch einmal zurück. Wir hatten hier jedenfalls ein schönes Leben“, sagen beide und freuen sich auf eine kleine, aber eben eiserne Hochzeitsfeier mit der Tochter, dem einzigen Enkel und einigen Freunden.

Von Heike Schulze