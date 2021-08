Elfjähriger Sozius bei Unfall in Stahnsdorf schwer verletzt

Stahnsdorf

Ein elfjähriges Kind ist bei einem Unfall am Sonntagvormittag schwer verletzt worden. Nach derzeitigen Erkenntnissen kam ein Autofahrer aus der Kirchstraße und wollte nach links auf die Lindenstraße auffahren. Dabei kam es allerdings zur Kollision mit einem Moped, das auf der Lindenstraße in Richtung Stahnsdorfer Hof unterwegs war. Der 36-jährige Mopedfahrer wurde leicht, sein elfjähriger Sozius schwer verletzt. Sie wurden beide zur weiteren Behandlung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Kurz angehalten, dann weiter gefahren

Der Autofahrer soll laut Zeugen zunächst angehalten haben und ausgestiegen, dann jedoch weitergefahren sein. Anhand der Zeugenaussagen konnten die Polizeibeamten den mutmaßlichen Unfallverursacher allerdings identifizieren und im weiteren Verlauf an der Halteranschrift des Autos finden. Der 53-jährige Mann ließ sich zum Unfallhergang nicht ein. Sein Führerschein sowie der Peugeot wurden sichergestellt. Die Polizei hat eine Unfallanzeige aufgenommen.

