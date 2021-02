Ende der Musik: Gemischter Chor Groß Kreutz seit einem Jahr ohne Probe

Groß Kreutz

Musik und Gesang gehören für Fritz-Georg Maaß und seine Frau Marina zum Leben. Sie leiten den gemischten Chor Groß Kreutz und haben das Motto „Ein schönes Lied auf den Lippen und die Herzen voller Optimismus“.

Die Mitglieder des Gemischten Chors in Groß Kreutz wollen wieder proben. Quelle: Gemischter Chor Groß Kreutz

Letzte Probe im März 2020

Doch die letzte Probe des Vereins ist fast ein Jahr her, beide sprechen mittlerweile von der ärgsten Krise der vergangenen Jahrzehnte. „So eine Situation habe ich auch noch nie erlebt. Wir vermissen die Gemeinschaft, den Austausch und direkten Kontakt. Wir wollen aber nicht aufgeben und suchen nach Lösungen, um doch proben zu können. Natürlich warten wir auf Signale der Politik“, sagt Chorleiter Fritz-Georg Maaß.

Anfragen abgelehnt

Normalerweise proben die 38 Vereinsmitglieder des Gemischten Chors Groß Kreutz in der Aula der Erich-Kästner-Grundschule, doch in Zeiten der Pandemie ist das wegen der Ansteckungsgefahr durch Aerosole verboten.

„Wir haben im letzten Jahr beim Zentrum für Gewerbeförderung in Götz und verschiedenen Gaststätten angefragt, doch bislang nur Absagen erhalten. Wir hoffen auf Lockerungen. Vielleicht ist dann ab dem 1. Mai wieder was möglich. Wir wollen einfach nur wieder singen und würden auch draußen an der frischen Luft proben, notfalls auch in unserem Garten“, sagt Fritz-Georg-Maaß und blickt auf sein Grundstück in der Bochower Dorfstraße.

Zu wenig Platz im Garten

Doch auch hier gibt es ein Problem, denn der Platz im Garten reicht momentan nur für 7 bis 8 Sänger. Ein Leben ohne Chor können sie sich trotzdem nicht vorstellen. „Wir sind eine Gemeinschaft, unsere Konzerte in den Kirchen umliegender Gemeinden rund um den Jahreswechsel unser Highlight“, sagt Fritz-Georg Maaß. Für ihn und seine Frau ist ihr Hobby Medizin und Balsam für die Seele.

Fritz-Georg Maaß vermisst die Proben des Gemischten Chors in Groß Kreutz. Quelle: André Großmann

Der Verein besteht seit 1949 und hat Mitglieder aus Caputh, Brandenburg an der Havel und mehreren Groß Kreutzer Ortsteilen. Wenn Fritz-Georg Maaß an die nächsten Monate denkt, hat er Hoffnung. „Wir singen zuerst „Der Frühling zündet die Kerzen an“ und leiten eine neue Zeit ein. Mitglieder sind bei uns immer gern gesehen“, sagt Fritz-Georg Maaß.

Info: Wer den Gemischten Chor Groß Kreutz unterstützen will, schreibt eine Mail an fritz.maas@web.de

Von André Großmann