Das Wahlergebnis zum Kreistag von Potsdam-Mittelmark bleibt unverändert. Es werden keine Stimmzettel neu ausgezählt. Mehrheitlich haben die Mitglieder des Gremiums auf ihrer jüngsten Sitzung einen Einspruch gegen das amtliche Endergebnis abgelehnt. Einer entsprechenden Vorlage der Verwaltung folgten 30 Abgeordnete. Mit Nein stimmten 17 Volksvertreter, dazu kamen einige Enthaltungen.

Tauziehen beendet

Mit der Entscheidung wird ein seit Anfang Juni andauerndes Tauziehen zwischen dem Landratsamt und dem Kleinmachnower Andreas Schramm von der Piratenpartei beendet. Im Kern hatte Schramm bei seinem Wahleinspruch moniert, dass es in einem Wahllokal in Teltow zu Unregelmäßigkeiten bei der Auszählung zur Europawahl gekommen sei. Daraus leitete der Beschwerdeführer die Mutmaßung ab, dass auch die Auszählung der Stimmen zum Kreistag fehlerhaft gewesen sein könnte. Schramm beantragte eine Neuauszählung und eine Neufeststellung des Wahlergebnisses.

Andreas Schramm von der Piratenpartei hatte Einspruch gegen die Wahl zum Kreistag erhoben. Quelle: Friedrich Bungert

Vor der Abstimmung im Kreistag hatte sich der Teltower Andreas Wolf ( BVB/Freie Wähler-FBB) für den Einspruch stark gemacht: „Ich bitte um breite Unterstützung im Kreistag. Bei den Bürgern entsteht sonst der Eindruck, dass etwas vertuscht, statt aufgeklärt werden soll.“ Dagegen sprach SPD-Fraktionschef Dietmar Otto von „völlig unangemessenen Unterstellungen“.

Kathrin Menz von den Linken erinnerte daran, dass bei der konstituierenden Sitzung des Kreistages am 20. Juni festgestellt wurde, dass es keine Einsprüche zur Wahl gegeben habe. „Das Gegenteil war aber der Fall. Deshalb muss dieser Beschluss aufgehoben werden.“ Tatsächlich hatte Beschwerdeführer Schramm bereits am 8. und 10. Juni per Fax bei der zuständigen Wahlleitung in Teltow Einspruch gegen das Wahlergebnis eingelegt. Nur war zu diesem Zeitpunkt Kreiswahlleiterin Kerstin Kümpel der Einspruch völlig unbekannt. Nachweislich sei ihr das Fax erst am 25. Juni und damit nach der konstituierenden Sitzung zugestellt worden, sagte Kümpel der MAZ.

Vermutungen reichen nicht

In ihrer Stellungnahme an den Kreistag kommt die Kreiswahlleiterin zu dem Fazit, dass der Einspruch zwar form- und fristgerecht eingereicht wurde, jedoch „nicht ausreichend substantiiert“ worden sei. Bloße Andeutungen oder Vermutungen über eine angebliche Falschauszählung würden nicht ausreichen. Die Mehrheit der Kreistagsmitglieder folgten dieser Auffassung.

Von Frank Bürstenbinder