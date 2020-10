Mittelmark

Lange gab es Verzögerungen in der Planung. Schon bald aber soll es super schnell gehen. Gut 12.000 Haushalte im Landkreis Potsdam-Mittelmark können sich im Rahmen eines Förderprogramms zum Breitbandausbau modernste Glasfaserkabel bis in die Wohnung legen lassen. Und das völlig kostenlos.

Das versprechen Briefe von der Kreisverwaltung. Sie flattern aktuell zwischen Havel und Fläming in viele Briefkästen der Hausbesitzer. In Kooperation mit dem Kommunikationskonzern Telekom nutzt der Landkreis ein Förderprogramm des Bundes und des Landes, um bislang nur unzureichend mit modernen DSL-Anschlüssen versorgte Regionen fit für die schnelle Zukunft auf der Datenautobahn zu machen.

Post an 12.000 Adressen: Der Breitbandausbau im Landkreis Potsdam-Mittelmark läuft nun wirklich an. Quelle: Thomas Wachs

Getilgt werden sollen die „weißen Flecken“ in Potsdam-Mittelmark, wo Nutzer mit weniger als 30 Megabit pro Sekunde (Mbit/s) Daten aus dem Internet laden können. Sie werden nun an das Glasfasernetz angeschlossen. Was für Unverständnis sorgt ist allerdings, dass ein Nachbar einen Datenturbo erhält, andere Häuser in der gleichen Straße aber nicht unbedingt. „Nämlich immer dann, wenn dort schon mehr als 30 Mbit/s im Download anliegen“, sagt Karsten Gericke, der Breitbandbeauftragte des Landkreises.

Steuerzahler hilft Großkonzern

Mehr als 50 Millionen Euro werden für das Projekt nun investiert. Davon fließen 46 Millionen von der Öffentlichen Hand. Sie schließt für den Großkonzern die Wirtschaftlichkeitslücke, die bislang vom flächendeckenden Ausbau mit Glasfaserleitungen abgehalten habe. Über die hauchdünnen Kabel rauschen Daten künftig mit bis zu 1000 Mbit/s durch das Netz.

Landrat Wolfgang Blasig (l.) und Alexander Vogler, Leiter Telekom Technik Ost, haben im September 2019 den Startschuss für den geförderten Breitbandausbau gegeben. Nun soll es wirklich losgehen. Quelle: Frank Bürstenbinder

Der Vertrag für das bisher größte Infrastrukturprojekt Potsdam-Mittelmarks war schon im September 2019 unterzeichnet worden. Damals hatten Landrat Wolfgang Blasig ( SPD) und Alexander Vogler, Leiter Telekom Technik Ost, den Startschuss für den geförderten Ausbau gegeben. Er wurde seit 2016 geplant und verschob sich stetig. Verlegt werden sollen ab Frühjahr 2021 nun kreuz und quer im Landkreis gut 500 Kilometer Glasfaserkabel für knapp 11.000 Hausanschlüsse sowie alle Schulen und Gewerbegebiete.

Bürger lange gewartet

Darauf haben viele unterversorgte Kommunen und Bürger lange gewartet. Daher erhält Karsten Gericke in der Wirtschaftsförderung der Kreisverwaltung derzeit bei den rund 70 E-Mails und 50 Anrufen pro Tag auch mal eine nette Post. „Ich will nicht meckern und habe keine Fragen, sondern will einfach mal nur danke sagen, dass es endlich losgeht“, hieß es in einer Mail zur Freude des Empfängers. Er bittet um Nachsicht, „wenn nicht jede Mail am gleichen Tag beantwortet werden kann oder das Telefon dauernd besetzt ist“.

Wichtig zu wissen Nach der Post vom Landkreis an circa 12.000 Adressen für den Breitbandausbau tauchen viele Fragen auf. Zurücksenden müssen Interessenten nur eines der Formulare. Das eigene Exemplar ist unten am Rande senkrecht gekennzeichnet Der Anschluss ist für Bürger völlig kostenlos. Die Kosten von rund 50 Millionen trägt zum Großteil mit 46 Millionen der Steuerzahler. Davon fließen 50 Prozent von Bund, 40 Prozent vom Land sowie zehn Prozent vom Kreis Der neue Hausanschluss muss später von der Telekom auch anderen Anbietern zugänglich gemacht werden. Kunden können auch deren Produkte frei wählen oder auch die bisherige Kupferleitung weiter nutzen. Hausbesitzer müssen nichts tun. Alle Arbeiten auch auf dem Grundstück erledigen Baufirmen.

Denn es gibt auch viele Fragen der Bürger, die er klären muss. An gut 12.000 Adressen sind seit Anfang voriger Woche die Schreiben mit Informationen zum Breitbandprojekt und dem Antrag verschickt worden. Weitere folgen noch. Gut fünf Prozent davon laufen allerdings auch zurück zu Karsten Gericke, weil Adressen nicht aktuell oder Eigentümer nicht erreichbar waren.

Möglichst schnell zurückschicken

Der Breitbandbeauftragte wirbt dafür, einen Antrag möglichst schnell zurückzusenden per Freiumschlag an die Zentrale der Telekom. „Es geht für das Unternehmen nun darum, möglichst schnell große Planungssicherheit zu erhalten, wo es wie viele Häuser anschließen muss“, erklärt Gericke am Dienstag. Alle Kommunen sowie Behörden bei Land und Kreis seien vorbereitet, um die Baugenehmigungen und örtliche Planungen schnell voranzubringen.

Karsten Gericke, der Breitbandbeauftragte des Landkreises, hat voll zu tun mit dem Förderprogramm für die Glasfasererschließung und Rückläufern in der Post. Quelle: Thomas Wachs

Wirklich rollen werden Bagger ab Februar oder März des nächsten Jahres. Vertraglich zugesagt sei ein Abschluss des Breitbandausbaus bis August 2022. „Gebuddelt wird in fast allen Kommunen des Kreises“, erklärt Karsten Gericke. „Nur die Gemeinde Seddiner See hatte sich nicht beteiligt“, weil dort nur noch wenige Haushalte in die Förderrichtlinie gepasst hätten mit einer schlechten Versorgung unter 30 Mbit/s.

Bautrupps und Techniker verlegen dünne Glasfaserkabeln für das Hochgeschwindigkeitsinternet bald bis in viele Wohnungen im Landkreis. Quelle: Matthias Anke

„Dort werden nun nur die Schulen an das neue Glasfasernetz angeschlossen“, erklärt der Koordinator beim Kreis. Zudem seien im Norden des Landkreises auch andere Unternehmen dabei, schnelle Internetleitungen aufzubauen für Kunden, die sich dann aber an diesen Anbieter binden. Beim Förderprogramm des Landkreises mit der Telekom ist das nicht so. Die Verträge sehen keinen exklusiven Ausbau vor. „Der Anschluss muss barrierefrei sein für alle Anbieter“, erklärt der Breitbandbeauftragte Karsten Gericke.

