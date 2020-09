Werder

Mittelmärker, die ihr Auto zulassen oder ummelden wollen, müssen sich wohl auf längere Wartezeiten einrichten. Wie der Landkreis Potsdam-Mittelmark am späten Mittwochnachmittag mitteilte, hat die Zulassungsbehörde mit Sitz in Werder ( Havel) mit großen personellen Engpässen zu kämpfen. Momentan würden dem Fachdienst nur ein Viertel der Mitarbeiter zur Verfügung stehen.

Engpass soll seit drei Wochen bestehen

„Diese nicht geplanten Ausfälle führen dazu, dass die Vorgänge von Zulassungsdiensten und Autohändlern nicht in der gewohnten Quantität bearbeitet werden könnten“, heißt es in der Mitteilung. Zu den Ursachen für die Ausfälle machte der Landkreis keine Angaben. Der Engpass beim Personal in der Behörde soll seit etwa drei Wochen bestehen.

Termine von Bürgern „weitgehend nicht betroffen“

Termine von Bürgern seien davon aber „weitgehend nicht betroffen“. Die Zulassungsbehörde sei trotz dieser Einschränkungen „täglich bemüht, alle für den jeweiligen Tag angemeldete Termine zu realisieren“, teilte der Landkreis mit. Termine für Einwohner des Landkreises können unter www.potsdam-mittelmark in der Rubrik Online-Terminvergabe langfristig gebucht werden. „Tagesaktuelle Termine werden, sofern es die personellen Kapazitäten zulassen, immer um 7.30 Uhr veröffentlicht“, heißt es in der Mitteilung. Die KfZ-Zulassungsstelle des Landkreises Potsdam-Mittelmark befindet sich in Werder in der Straße „Am Gutshof“.

