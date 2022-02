Mittelmark

Unter Vorspiegelung falscher Tatsachen haben Verbrecher versucht, Menschen in den Städten Havelsee und Beelitz um viel Geld zu bringen. Das berichtet die Brandenburger Polizei am Sonntag.

Die Täter hätten sich am Telefon als Polizeibeamte ausgegeben und die ahnungslosen Menschen schockiert: Angeblich hatte ein Verwandter oder Bekannter einen schweren Verkehrsunfall. Manchen Anrufern in Havelsee und Beelitz sei erzählt worden, dass bei dem Unfall Menschen ums Leben gekommen wären.

Um dem Verwandten oder Bekannten zu helfen, müsse man nun eine Kaution bei der Polizei im fünfstelligen Bereich bezahlen. In einigen Fällen legten die Angerufenen sogleich nach dem Erkennen der Betrugsmasche auf.

In den Fällen, in denen die Angerufenen die hohen Summen nicht aufbringen konnten, legten die Betrüger wieder auf. Es kam in keinem der bekannten Fällen zu einer Geldübergabe. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Von MAZonline