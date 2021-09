Entlaufener Hund auf der Autobahn bei Michendorf eingesammelt

Michendorf

Ein entlaufener Hund hat am Dienstag auf der Autobahn 10 zum Einsatz mehrere Polizeistreifen gesorgt. Das Tier war bereits am Vortag bei einem Spaziergang im Wald bei Beelitz-Heilstätten ausgebüchst und als vermisst gemeldet worden.

Drei Streifenwagen im Einsatz

Am frühen Montagmorgen war der Mischlingsrüde am Bahnhof in Michendorf gesichtet worden. Die Polizei rückte jedoch vergeblich aus. Wenig später liefen mehrere Anrufe in der Leitstelle ein, weil das Tier auf der A 10 und zeitweise auch auf der A 115 herumlief.

Der MAZ-Freizeit-Newsletter für Brandenburg Raus aufs Land: Jetzt kostenlos für unseren Newsletter anmelden und sich dann jeden Donnerstag nach Brandenburg entführen lassen! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Der Besatzung einer der drei Streifenwagen, die auf Hundefang gegangen waren, gelang es schließlich, das Tier einzusammeln. Erfreulicherweise blieb es unverletzt und verursachte trotz gegen Verkehrs auch keine Unfälle. Die Besitzer müssen mit einer Kostenrechnung für die Polizeieinsätze rechnen.

Von MAZonline