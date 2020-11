Bad Belzig

Nach der zweiten Abstimmungsrunde für das Jugendbeteiligungsprojekt „Du hast den Hut auf!“ in diesem Jahr steht jetzt das Ergebnis fest. „Von allen abgegebenen Stimmen waren am Ende 364 gültig“, berichtet Projektmitarbeiterin Nora Görisch von der Stiftung SPI. „Mit dieser Beteiligung können wir sehr zufrieden sein.“

Zur Wahl standen insgesamt vier Projekte, die von Kindern und Jugendlichen unterschiedlichen Alters eingereicht wurden. Abgestimmt werden konnte von den Null- bis 27-Jährigen online und über die Dauer von drei Tagen – um so über die Finanzierung der Projektideen mitzuentscheiden.

Gewinner bekommen 748 Sterne

„An jedes Projekt konnten bis zu drei Sterne verteilt werden“, erläutert Nora Görisch das Prozedere. „Gewonnen hat das Projekt der ,Forscher Planegeister’ mit 748 Sternen. Die Kinder aus Brück haben sich gewünscht, eine Fahrt in die ,Forscherwelt Blossin’ zu unternehmen.“

Es folgten die Naturschützer aus Krahnepuhl und Preußnitz mit 271 Sternen. Die Initiatoren dort wollen unter fachlicher Anleitung Nistkästen für Vögel und Insekten bauen. Die geplante Graffiti-Wand für den Pavillon in Brück, der zukünftig zu einem öffentlichen Treffpunkt werden soll, bekam 138 Sterne. Das Konzert der „O´Bros“ in Bad Belzig erhielt 127 Sterne. „Jedes Projekt konnte so mit 1000 Euro gefördert werden“, fasst Nora Görisch zusammen.

Viele lohnenswerte Projekte umgesetzt

Schon die erste Abstimmungsrunde in der ersten Jahreshälfte hatte ausschließlich online stattgefunden – eine Premiere. „Gerade auch weil die Abstimmung in den Herbstferien stattfand, war dies für die Kinder und Jugendlichen der beste Weg, ihre Meinung unabhängig von räumlichen Begrenzungen zum Ausdruck zu bringen“, erläutert Nora Görisch.

„Das Wichtigste ist, dass die Kids auf diesem Weg die Erfahrung machen können, dass ihre Entscheidungen tatsächliche Auswirkungen auf ihr konkretes Lebensumfeld haben. Mit ihrem Engagement bei der Ideenfindung, Planung, dem Voting und der Umsetzung können viele lohnenswerte Projekte jedes Jahr erfolgreich umgesetzt werden.“

Der „Tag der Entscheidung“ des Jugendfonds „Du hast den Hut auf!“ gibt Raum für junge Menschen, sich direktdemokratisch am aktiven kommunalen Leben in der Region zu beteiligen. Ab Januar 2021 können wieder neue Projektideen auf der Homepage von „Du hast den Hut auf!“ beantragt werden. Eine Chance auf finanzielle Förderung haben Aktionen, Projekte für Kultur und Bildung sowie Baumaßnahmen. Die investiven Mittel werden vom LAG Fläming-Havel bereitgestellt. Mehr: www.duhastdenhutauf.de.

Von Josephine Mühln