Zahl der Menschen in Kurzarbeit steigt weiter

Mittelmark/ Brandenburg/H

Die Zahl der Menschen in Kurzarbeit ist in Brandenburg an der Havel und in Potsdam-Mittelmark auch im Mai weiter gestiegen. Nach den am Mittwoch bekannt gegebenen Zahlen der Agentur für Arbeit in Potsdam sind in der Stadt Brandenburg im Mai 140 Männer und Frauen in Kurzarbeit, beantragt worden ist das von 31 Firmen. Der größte Anstieg erfolgte freilich kurz nach Beginn der Corona-Krise im April mit 4004 Männern und Frauen, für die 432 Unternehmen Kurzarbeit beantragt hatten.

In Potsdam-Mittelmark ähnelt das Bild. Im April beantragten mit der größten Welle 1249 Unternehmen Kurzarbeit. Betroffen davon sind nach Angaben der Agentur für Arbeit 8811 Beschäftigte. Im Mai kamen noch einmal 156 Anzeigen hinzu, die für 2778 Angestellte Kurzarbeit beantragten.

Anzeige

Kaum Kurzarbeit 2019

„Einen Vergleich zu den Monaten des Vorjahres können wir nicht ziehen in der Statistik, da die Zahlen für Kurzarbeit 2019 kaum messbar waren“, so Doreen Ließ, Sprecherin der Agentur für Arbeit.

Weitere MAZ+ Artikel

In der Stadt Brandenburg ist die Arbeitslosenquote im Mai auf 8,6 Prozent gestiegen und damit den dritten Monat in Folge. Im April lag die Quote noch bei 8,4 Prozent und im März bei 7,6 Prozent. Im Mai des Vorjahres lag die Arbeitslosenquote in der Havelstadt bei 8,2 Prozent.

Derzeit sind 5889 Männer und Frauen in Brandenburg an der Havel als arbeitslos gemeldet. Im März waren es noch 5462 Arbeitslose. Der Großteil von ihnen mit fast 60 Prozent sind Männer. 32 Prozent der Betroffenen sind Langzeitarbeitslose, die also schon vor der Corona-Krise ohne Job waren.

8571 Mittelmärker arbeitslos

In Potsdam-Mittelmark sind derzeit 8571 Männer und Frauen als arbeitslos gemeldet. Das sind 318 mehr als im April 2020 und 649 mehr als im Mai 2019. Die Arbeitslosenquote im Landkreis liegt laut der Statistik der Bundesagentur für Arbeit bei 4,5 Prozent. Im Mai 2019 waren 4 Prozent aller Mittelmärker im erwerbsfähigen Alter als arbeitslos gemeldet.

Während der höchste Anstieg im April zu verzeichnen war, 1220 Mittelmärker galten als Zugang an Arbeitslosen, kamen im Mai noch einmal 900 Männer und Frauen hinzu. Auch liegt der Anteil der Männer deutlich höher als der der Frauen. Besonders betroffen sind Menschen im Alter über 50 Jahren.

Zurückgegangen seit April ist auch die Zahl der gemeldeten Stellen von 371 im April auf 211 im Mai. Das ist ein Rückgang im Vergleich zum Mai des Vorjahrs um 22 Prozent.

Die Pandemie hat auch Auswirkungen auf den Ausbildungsmarkt. So haben die Unternehmen weniger Lehrstellen gemeldet als im Vorjahr. „Wir gehen davon aus, dass die Suche nach Auszubildenden in kleinen und mittleren Betrieben nach der großen Unsicherheit der letzten Wochen erst jetzt richtig beginnen wird“, sagt Ramona Schröder, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Potsdam.

Über 200 Jugendliche ohne Lehrstelle

So wurden seit Oktober vorigen Jahres den Arbeitsagenturen in Potsdam, Potsdam-Mittelmark, Brandenburg an der Havel und Teltow-Fläming 3.223 Lehrstellen gemeldet. Das sind fast 600 Lehrstellen weniger als im gleichen Zeitraum des Vorjahrs. Bei der Berufsberatung haben sich 2.433 Jugendliche gemeldet, das sind 109 weniger als im Mai 2019.

In der Stadt Brandenburg sind mit Stand Mai 2020 noch 223 junge Leute auf Suche nach einer Lehrstelle. 148 Schulabgänger haben einen Ausbildungsplatz ergattert. Dem stehen 287 freie Ausbildungsstellen gegenüber. Gemeldet wurden von den Unternehmen 428 Lehrstellen, das sind sieben Prozent weniger als im Vergleichszeitraum des Vorjahres.

Weniger Lehrstellen in Mittelmark

In Potsdam-Mittelmark haben von 570 Bewerbern 245 bereits eine Ausbildungsstelle. Das sind 14 Prozent weniger als im Vorjahr. Mittelmarks Unternehmen haben seit Herbst vorigen Jahres 915 Lehrstellen angeboten, das sind 22 Prozent weniger als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Mit Stand Ende Mai waren noch 325 Bewerber auf der Suche bei 617 freien Stellen.

Von Marion von Imhoff