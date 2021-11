Das zweite Mal diese Woche gab es viele Fehlalarme von Sirenen. Diesmal nur im Norden Potsdam-Mittelmarks. Die Regionalleitstelle der Rettungsdienste in Brandenburg an der Havel erarbeitet Lösungen.

Wieder falscher Sirenenalarm: Leitstelle in Brandenburg an der Havel hat Problem für Potsdam-Mittelmark noch nicht gelöst

Mittelmark - Wieder falscher Sirenenalarm: Leitstelle in Brandenburg an der Havel hat Problem für Potsdam-Mittelmark noch nicht gelöst

Mittelmark - Wieder falscher Sirenenalarm: Leitstelle in Brandenburg an der Havel hat Problem für Potsdam-Mittelmark noch nicht gelöst