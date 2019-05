Kleinmachnow

Drei Jungen im Alter von 12, 13 und 14 Jahren sind am Samstagabend im Waldgebiet zwischen der Karl-Marx-Straße und An der Stammbahn überfallen worden. Plötzlich traten zwei Personen auf die drei zu und forderten die Herausgabe von Uhren und Handys. Einer der Täter zog dabei eine Softair-Waffe sowie ein Magazin aus der Hosentasche und lud die Waffe durch. Die drei Jungen übergaben daraufhin ihre Uhren an die Täter.

Mit Adidas-Jacke und Sonnenbrille

Als sich Passanten näherten, flüchteten die beiden Täter zu Fuß unerkannt in Richtung der Kammerspiele. Nach Angaben der Opfer war einer der Täter von schlanker Statur, etwa 170 cm groß und mit einer schwarzen Adidas-Jacke und einer schwarzen Hose bekleidet. Der andere Täter soll etwa 180 cm groß sein und trug einen blaugrauen Pullover der Marke Northface, eine schwarze Hose und eine Sonnenbrille.

Polizei bittet um Mithilfe

Eine schnelle Fahndung nahe des Tatortes blieb bislang erfolglos. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Aufklärung der Tat.

Hinweise unter 0331 5508-0

Von MAZonline