Langerwisch

Seit Montag dürfen Gartencenter in Brandenburg wieder öffnen und der Andrang ist groß: Zahlreiche Kunden nutzen die Möglichkeit, endlich frühlingshafte Farbe auf die Balkone, in die Wohnungen und in die Gärten zu bekommen: "Das ist für die Seele ganz wichtig", so Kathi Bräutigam, Geschäftsführerin eines Gartencenters in Langerwisch im Landkreis Potsdam-Mittelmark. Ihr Center war seit Weihnachten geschlossen; die Erlaubnis zur Öffnung bedeutet daher vor allem Erleichterung: "Wir freuen uns riesig.“

Sehnsucht nach Abwechslung

Im benachbarten Berlin müssen die Gartencenter noch geschlossen bleiben, so dass auch viele Kunden aus der Hauptstadt ins Umland kommen und Blumen kaufen: "Sie sehnen sich danach, aus der Stadt herauszukommen. Ich kann das nachvollziehen", so Kathi Bräutigam.

In anderen Geschäften hingegen blieb es ruhiger: Im Potsdamer Gartenbaubetrieb von Christian Buba blieb der erwartete Ansturm zunächst aus. „Ich hatte aber damit gerechnet. Es ist noch zu kalt, um Frühlingsblüher in den Boden zu setzen“, sagt Buba. Er sei aber vorbereitet: Hornveilchen und Stiefmütterchen stünden parat. In den nächsten Tagen, bei den ersten warmen Sonnenstrahlen, werden die Kunden kommen, ist er sich sicher.

Auch in der Gärtnerei von Peter Schultz in Potsdam-Sacrow war es relativ ruhig am ersten Tag der nun möglichen Öffnung für seine Branche. „Die Pflanztische sind aber voll. Wir arbeiten weiter an dem Sicherheitskonzept.“ Viele Pflanzen seien mittlerweile bereits im Freien platziert worden, um sie abzuhärten. Auch werde Raum in den Gewächshäusern benötigt: Dort werden Sommerpflanzen wie Geranien und Fuchsien, aber auch Gemüsepflanzen und Kräuter herangezogen.

