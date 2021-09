Mittelmark/Stahnsdorf

Das West-Nil-Virus hat Potsdam-Mittelmark erreicht. Wie der Landkreis am Donnerstagnachmittag mitteilte, gibt es den ersten bestätigten Fall im Kreisgebiet: Der Erreger, der aus Afrika stammt, ist bereits am 15. September bei einem Pferd in der Gemeinde Stahnsdorf nachgewiesen worden. Das Tier habe neurologische Symptome gezeigt und wurde daraufhin untersucht und beprobt. „Weitere Pferde an dem Standort wurden untersucht, zeigten aber keine Auffälligkeiten, die auf eine West-Nil-Virus-Infektion zurückzuführen sind“, heißt es in der Mitteilung des Landkreises.

Die Tierseuche wird durch Mücken übertragen

Die anzeigenpflichtige Tierseuche tritt vor allem bei Vögeln auf und wird durch Mücken übertragen. Nach Angaben des Veterinäramtes können auch Menschen und Pferde in seltenen Fällen als sogenannte Fehlwirte mit dem Virus infiziert werden. Sie gelten aber als „Endwirte“, bei denen im Blut keine ausreichend große Mengen des Virus gebildet werden. Sie geben die Erkrankung deshalb nicht weiter.

Pferde können bleibende Schäden davontragen

Dem betroffenen Pferd soll es inzwischen wieder gut gehen. Pferde können an dem Erreger aber auch schwer erkranken und sterben. Schätzungen zufolge treten bei etwa acht Prozent der infizierten Pferde neurologische Symptome auf. Erkrankte Tiere, die eine Infektion überleben, tragen häufiger bleibende Schäden davon.

Eine Infektion beim Menschen verursacht laut Veterinäramt zumeist nur milde Symptome, „jedoch gibt es auch schwere Verläufe einschließlich neurologischer Störungen oder einer sogenannten Meningoenzephalitis“. Letzteres ist eine schwere Erkrankung des Gehirns und der Hirnhäute.

Kommission empfiehlt Impfung für Pferde

West-Nil-Virus-Infektionen sind in Deutschland inzwischen häufiger bei Pferden festgestellt worden. Im Land Brandenburg gab es seit 2020 bisher elf bestätigte Fälle bei Pferden. „Es ist davon auszugehen, dass sich das Virus in den kommenden Jahren weiter in Deutschland ausbreiten wird“, hieß es aus dem Veterinäramt. Es gibt aber einen Impfstoff für Pferde, der die Dauer und Schwere der Erkrankung reduziert. Auch Mückenabwehrpräparate können vor einer Infektion schützen. Für Pferde in Gebieten, in denen das Virus bereits nachgewiesen wurde, empfiehlt die Ständige Impfkommission für Veterinärmedizin eine Impfung.

Von Jens Steglich