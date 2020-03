Erster mit dem Corona-Virus infizierter Mittelmärker verstorben

Mittelmark

Der Landkreis trauert um den ersten Corona-Toten. So ist ein Rentner aus Werder in einem Potsdamer Krankenhaus seiner Erkrankung erlegen, wie am Dienstag die Kreisverwaltung in einer offziellen Pressemitteilung informierte. Währenddessen hat sich die Zahl der Mittelmärker, die sich mit dem Corona-Virus angesteckt haben, weiter erhöht.

Immer mehr Infizierte

So meldet die Kreisverwaltung in ihrer täglichen Statistik 120 Infizierte. Das sind 19 Personen mehr als am Vortag. Die meisten Fälle gibt es in Kleinmachnow mit 26 Infizierten. Das Amt Ziesar ist weiterhin coronafrei. In häuslicher Quarantäne befinden sich nach neuesten Angaben unverändert 156 Mittelmärker. Die Zahl der Verdachtsfälle stieg von 777 auf 802 Personen.

Von Frank Bürstenbinder