Potsdam-Mittelmark

Der Landkreis hat in der zweiten Welle der Corona-Pandemie den ersten Todesfall im Zusammenhang mit dem Sars-CoV-2-Virus zu beklagen. Nach Angaben des Kreises soll es sich um eine sehr alte Person handeln, die während eines Klinikaufenthaltes verstorben ist. Die Potsdamer Neuesten Nachrichten hatten zuerst darüber berichtet.

Nähere Angaben machte der Landkreis nicht. Woher die Person stammt, ist noch nicht eindeutig geklärt. Das Gesundheitsamt prüft, ob sie wie angenommen aus Brück kommt. Damit erhöht sich die Zahl der am Corona-Virus verstorbenen Menschen in Potsdam-Mittelmark auf 44.

Kommunen wollen Landkreis helfen

Die Bürgermeister und Amtsdirektoren in Potsdam-Mittelmark wollen dem Landkreis helfen, die notwendigen Schutzmaßnahmen im kommenden Lockdown durchzusetzen und zu kontrollieren. Dafür haben die Kommunen der Kreisverwaltung sowohl personelle als auch räumliche Unterstützung zugesagt, erklärte Reth Kalsow ( CDU), Bürgermeister der Gemeinde Groß Kreutz ( Havel) und Vorsitzender des Arbeitskreises hauptamtlicher Verwaltungsbeamter, nach einer Telefonkonferenz des Gremiums mit Landrat Wolfgang Blasig ( SPD) am Freitag auf MAZ-Nachfrage.

Verwaltungen kennen Betroffene genauer

So könnten beispielsweise die Ordnungsämter wieder Teams bilden, die in den Orten die Einhaltung der verordneten Einschränkungen kontrollieren. Auch bei der Nachverfolgung von Infektionsketten wollen die Kommunen das Gesundheitsamt entlasten, sofern sie die dazu erforderlichen Informationen von der Behörde erhielten. Dies lehnt der Landkreis bislang aus Datenschutzgründen bekanntlich ab. Die kommunalen Verwaltungen würden aber ihre Einwohner genauer kennen und könnten bei einer Infektion das Umfeld der Betroffenen schneller ermitteln, hieß es in der Runde.

Gesundheitsamt am zentralen Standort?

Wegen der Raumknappheit an den drei Standorten des Gesundheitsamtes in Teltow, Werder und Brandenburg an der Havel sollen die Kommunen ihre Bürgerhäuser in den Orten für zusätzliche Helfer zur Nachverfolgung der Infektionsketten angeboten haben. Die Häuser müssen ab Montag wegen des Lockdowns schließen. In der Telefonkonferenz soll Blasig die Standortaufteilung des Gesundheitsamtes als eines der Grundprobleme seiner Arbeit angeführt haben und laut über einen Ausbau eines Standortes als zentrale Einrichtung nachgedacht haben. Damit ließen sich Reibungsverluste verhindern, so der Landrat.

Landkreis muss um Amtshilfe ersuchen

Zur Unterstützung muss der Landkreis allerdings ein Amtshilfeersuchen an die Kommunen richten. Dies soll wohl am Montag geschehen, war aus der Bürgermeisterrunde zu erfahren. Analog muss der Landkreis gegenüber dem brandenburgischen Innenministerium verfahren, wenn er die Polizei um Amtshilfe bei der Durchsetzung der Schutzmaßnahmen bitten will. Das Amtshilfeersuchen werde dann im Ministerium auf Zuständigkeit geprüft, sagte ein Sprecher der Behörde. Die Hilfe würde dann über die Polizeidirektionen des Landes organisiert. In Vorbereitung sei der Einsatz der Polizei bei der Einhaltung der Maskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln.

Landrat will Sinn der Vorschläge prüfen

Landrat Blasig will die Vorschläge der Kommunen mit in die Sitzung des „kleinen Krisenstabes“ am Dienstag nehmen. Einen gesonderten Krisenstab wie im Frühjahr werde es nicht geben, sagte Blasig auf MAZ-Nachfrage. Dafür werde der Corona-Stab im Gesundheitsamt um einige Mitglieder erweitert. Der Landrat will prüfen, ob und welche Vorschläge aus dem Arbeitskreis hauptamtlicher Verwaltungsbeamter „sinnvoll“ seien, sagte er. Die Bürgermeisterrunde soll künftig wieder wöchentlich stattfinden, um jeweilige Zwischenergebnisse aus dem Lockdown und der Pandemieentwicklung auswerten zu können.

Von Heinz Helwig