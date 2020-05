Mittelmark

Kommt jetzt die Wende? Erstmals seit Wochen sind binnen 24 Stunden keine neuen Corona-Infektionen in Potsdam-Mittelmark nachgewiesen worden. Damit beträgt die Zahl der laborbestätigten Fälle unverändert 476. Die ebenso unverändert meisten Fälle (150) sind in Werder ( Havel) zu verzeichnen, gefolgt von Kleinmachnow, Teltow, und Beelitz. Die niedrigsten Fallzahlen sind mit je drei Personen aus den Ämtern Wusterwitz und Ziesar bekannt. In Wiesenburg sind sogar nur zwei Menschen infiziert.

Keine neuen Verstorbenen

Es werden aktuell 67 der infizierten Personen stationär (außerhalb von Potsdam-Mittelmark) betreut. Die niedrigsten Fallzahlen sind mit je drei Personen aus den Ämtern Wusterwitz und Ziesar bekannt. In Wiesenburg sind sogar nur zwei Menschen infiziert. Die Zahl der Verstorbenen im Landkreis hat sich gegenüber Sonntag nicht erhöht und liegt bei insgesamt 38 Menschen. Aktuell befinden sich 106 (-3) Personen in angeordneter häuslicher Quarantäne. Die Zahl der Verdachtsfälle ist gleich geblieben und beträgt 2 274 Personen, davon wurden 435 negativ getestet, die restlichen befinden sich in der Abklärung.

Verbote für Vereine

Dem Landkreis sind mehr als 100 Anträge auf Ausnahmegenehmigung zur Eindämmungsverordnung zugegangen. Allerdings ist die Regelung in § 5 der Eindämmungsverordnung so getroffen worden, dass der Sportbetrieb auf und in allen öffentlichen und privaten Sportanlagen, Schwimmbädern, Fitnessstudios, Tanzstudios sowie der Betrieb von Thermen, Wellnesszentren und ähnlichen Einrichtungen untersagt ist. Zusammenkünfte in Vereinen – unabhängig ob Sportverein oder sonstiger Verein - sind weiterhin verboten. Nicht untersagt ist aber der Zutritt auf das Vereinsgelände, wenn der Verein die Einhaltung der geltenden Abstands- und Hygieneregeln garantieren kann. Das gemeinsame Training im Verein in Gruppen ist verboten, individueller Sport allein oder zu zweit ist zulässig, wenn der Verein auf dem Gelände das Abstandsgebot klar einhalten kann und über eine Ausnahmegenehmigung verfügt. Die Verordnung gilt einschließlich bis zum 8. Mai 2020.

Von Frank Bürstenbinder