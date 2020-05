Corona in Potsdam-Mittelmark - „Wir sind an der Kapazitätsgrenze“: Erweiterte Kita-Notbetreuung bringt Kommunen in Not

Die Erweiterung der Kita-Notbetreuung bringt Kommunen in Platz- und Personalnot. Das Problem: Der Kreis der Eltern, die Anspruch auf Notbetreuung ihrer Kinder haben, ist größer geworden. In den Kitas müssen dennoch die strengen Hygiene- und Abstandsregeln eingehalten werden. Einige Kommunen schlagen jetzt Alarm.