Es geht wieder los in den Familienzentren

Etwas neues Leben kehrt ab Montag ein in einigen Familienzentren. Sie dürfen nach der Corona-Zwangspause nun wieder Angebote unterbreiten. Jedoch gelten weiterhin auch Auflagen und Hygieneregeln. Längst nicht alles ist möglich.

Wenige Teilnehmer in Bad Belzig

Die Begegnungsstätte „ Trollberg“ in Bad Belzig beschränkt die Angebote in der Übergangszeit auf fünf Teilnehmer. Der Fokus liegt auf Aktionen für Kinder. „Diese werden auch in Zukunft mehr Raum im Trollberg einnehmen, da die geplante Fusion mit dem Familienzentrum bereits stattfindet“, sagt Koordinatorin Corinna Reinbach. „Die offenen Werkstätten und eine bunte Vielfalt an Begegnungsmöglichkeiten sollen aber auf lange Sicht erhalten bleiben“.

Der Start für die Lockerungen erfolge nun mit drei Nachmittagsangeboten für Nähen und Töpfern sowie dem Open House. Vormittags werde der Raum von der Eltern-Kind Gruppe genutzt, die Anfang April in den Trollberg eingezogen ist. Der Spiel und Bewegungsraum für Kinder bis drei Jahre findet freitags am Morgen statt.

Vorschläge Willkommen

Die Begegnungsstätte gehe nun schrittweise mit den Lockerungen mit und passe die Angebote an. Vorschläge und Anregungen seien willkommen. „Zu allen Angeboten ist es ganz wichtig, sich anzumelden“, sagt Corinna Reinbach. Möglich ist dies unter 0162/7517052 oder per E-Mail an trollberg@awo-potsdam.de.

Niemegk lockt nach draußen

Im Familienzentrum Niemegk werden viele Angebote auch draußen stattfinden. „Los geht es am Montag. Dann öffnet die Bibliothek von 15 bis 17 Uhr“, teilt Sozialpädagogin Daniela Geißler mit. Damit immer nur eine Familie oder ein Besucher in die Bibliothek kommt, werde der Haupteingang geschlossen sein. Der Zugang erfolgte über die Terrassentür des Familiencafés.

„Für Familien gibt es am Montag außerdem eine Aktion zum Mitmachen auf dem Spielplatz. Von 15 bis 17 Uhr sind wir vor Ort“, so Daniela Geißler. Weitere aktualisierte Angebote gibt des im Programmheft.

Parkspaziergang in Wiesenburg

Im Wiesenburger Familienzentrum bleiben die Türen indes noch geschlossen. „Alle Veranstaltungen und Aktivitäten dürfen bis mindestens 26. Mai nicht stattfinden“, teilt Koordinatorin Alexandra Baum mit. Über eine mögliche Öffnung entscheide die Gemeindevertretung.

Alexandra Baum aus Görzke ist die Leiterin des Familienzentrums der Gemeinde Wiesenburg/Mark. Quelle: René Gaffron

Dennoch gibt es Angebote. „Alternativ wird Familien ein lockerer Austausch in Form eines gemeinsamen Parkspazierganges oder eines Spielplatztreffens angeboten, natürlich in gebotenem Abstand“, sagt Alexandra Baum.

Termine können vereinbart werden bei der Koordinatorin unter 0152/07526814. Auch telefonische Beratungen können unter dieser Nummer erfolgen.

