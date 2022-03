Brandenburg/H

Das Universitätsklinikum Brandenburg an der Havel und die MAZ laden alle interessierten Brandenburger tele­fonisch in das Darmzentrum West-Brandenburg und das Leber- und Pankreaszentrum Brandenburg ein. Wer schon immer einem Chefarzt oder Oberarzt Fragen direkt stellen wollte, ist bei hier richtig.

Am Dienstag, 22. März, von 13 bis 15 Uhr haben Leser der Märkischen Allgemeinen exklusiv die Chance, mit Spezialisten zu telefonieren, die Ihre Fragen sehr gern beantworten. An den Telefonen werden in der Zeit der Klinikdirektor Professor René Mantke und der Oberarzt Torsten Niemann für alle Fragen zur Verfügung stellen, die sich um ihr medizinisches Fachgebiet drehen.

Experten des Klinikum in Brandenburg an der Havel

René Mantke ist der Direktor der Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie am Städtischen Klinikum Brandenburg und Spezialist bei Erkrankungen von Leber, Bauchspeicheldrüse und bösartigen Erkrankungen des Gastrointestinaltraktes.

Torsten Niemann ist als leitender Oberarzt der Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie und als zertifizierter Darmkrebsoperateur der Ansprechpartner bei bösartigen Erkrankungen des Dünn- und Dickdarms, bei Enddarmerkrankungen und bösartigen Erkrankungen des Verdauungstraktes.

Alternativ können Leser ihre Fragen per E­-Mail an die MAZ schicken. Wir leiten diese dann an die Experten weiter und werden redaktionell über ihre anonymisierten Antworten berichten.

Im Darmzentrum West-Brandenburg und im Leber- und Pankreaszentrum Brandenburg werden Patienten regional und überregional nach den neuesten Standards der Allgemein- und Viszeralchirurgie behandelt. Das Universitätsklinikum Brandenburg an der Havel beteiligt sich aktiv an medizinischer Forschung und bildet zukünftige Ärzte aus. Sowohl stationär als auch ambulant profitieren Patienten von einer Versorgung auf höchstem Niveau.

MAZ-Telefonaktion mit Experten des Darmzentrums West-Brandenburg und des Leber- und Pankreaszentrums Brandenburg am Städtischen Uni-Klinikum Brandenburg, Telefonnummer 03381/41 22 22 am Dienstag, 22.März, von 13 bis 15 Uhr. Alternativ Fragen per Mail unter mazexperten@maz-online.de.

Von MAZonline