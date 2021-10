Hoher Fläming

Die immer erschreckendere Tendenz ist klar. Auch für den Hohen Fläming. Immer mehr Bäume sterben in den nächsten Jahren ab in den Wäldern, weil sie dem zunehmenden Trockenstress nicht mehr standhalten. Auf den Feldern müssen neue Getreidearten her. Seen trocknen aus und auch Fläming-Bäche wie bei Verlorenwasser führen immer weniger Wasser.

Kühe im Stall bekommen Probleme

In immer heißeren Sommern bekommen Kühe in Stallanlagen Probleme. Bei Pflanzen wie Tieren in freier Natur nimmt die Artenvielfalt ab. Auch bei den Insekten. Es sterben mehr Arten ab allgemein in Brandenburg, als neue nachrücken, sagen Experten.

Das schwindende Wasser im Bach bei Verlorenwasser ist ein alarmierendes Beispiel dafür, wie sich der Klimawandel auch im Hohen Fläming immer mehr zeigt. Quelle: Maxim Film

Probleme über Probleme also, die mit dem Klimawandel immer schneller wachsen. Entsprechend groß ist der Handlungsdruck. „Nicht nur global, sondern bei jedem Förster, Straßenbauer oder Wasserwerker“, sagt Frank Kreienkamp. Der Doktor ist Leiter des regionalen Klimabüros des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Potsdam. Der Experte,kennt die Zusammenhänge bestens und weiß aus Simulationen, was alle erwartet.

Mitgewirkt hat Kreienkamp am Klimareport des Landes Brandenburg und verweist auch auf den Welt-Klimareport, der kürzlich in seiner neuesten Fassung für Aufsehen gesorgt hat angesichts der dramatische Prognosen. Mit 39 internationalen Forscherinnen und Forschern hat das Potsdamer Team zudem die jüngsten Hochwasserereignisse im Westen Deutschlands im Bezug auf den Klimawandel untersucht.

Experten schlagen schon lange Alarm

„Aber es nützt nichts, wenn wir als Experten das alles wissen und schon seit Jahren Veränderungen anmahnen“, um dem Klimawandel zu begegnen. „Jeder einzelne muss sich darauf einstellen, dass sich vieles ändern wird.“ Veränderungen stehen an, die das Leben und die Infrastruktur verändern. Um dem zu begegnen, habe das Prinzip „der Gießkanne von oben nicht funktioniert“, sagt Kreienkamp.

Handlungsdruck wird weitergereicht

Er hat sich daher nun auch auf den Weg gemacht, um ganz direkt mit lokalen Akteuren zu reden, die als Multiplikatoren agieren können und müssen. Verwaltungschefs, Beauftragte für Klima- und Energiemanagement und auch Journalisten sind die Zielgruppe einer aktuellen Informationstour.

Mit dabei ist auch der Journalist und Autor Nick Reimer. Er hat ein Buch zum Thema geschrieben mit dem Titel „Deutschland 2050 – Wie der Klimawandel Deutschland verändern wird“. Für dieses Buch haben er und sein Co-Autor Toralf Staud mit vielen Klima-Fachleuten in ganz Deutschland Interviews geführt.

Klimamodelle für den Landkreis

Nun möchten sie andere an den Recherche-Erfahrungen teilhaben lassen und vermitteln deshalb Fachleute zu einigen Klimathemen. Außerdem unterstützen die Experten dabei, Klimamodelle für den konkreten Landkreis aufzuarbeiten.

Dramatischer Wassermangel am Seddiner See im Norden Potsdam-Mittelmarks. Quelle: Jens Steglich

„Es nützt allein aber nichts, wenn der Landkreis oder eine Stadt sich Klimamanager leisten“, sagt Frank Kreienkampf. Dies allein könne beispielsweise Bauabläufe oder Normen für Materialien nicht ändern. „Das Thema muss in die Köpfe aller Verwaltungsleute bis hin zu jedem Planer rein“, sagt der Klimaforscher aus Potsdam.

Zwingende Schritte gegen Klimawandel

Längst haben die Experten auch Städte wie Potsdam oder die Landesregierung Brandenburgs beraten. Das Bewusstsein sei da im Kleinen wie im Großen, um zwingende Schritte gegen den Klimawandel einzuleiten. Doch fehlen aus Sicht des Experten oft die Möglichkeiten in Gemeinden und Städten, „um den letzten, aber entscheidenden Schritt dann auch wirklich zu gehen.“

Wenn Kommunen beispielsweise selbst das Geld fehlt, um Eigenanteile für Förderprogramme zur Umrüstung von Straßenlampen auf LED-Technik zu finanzieren, „können diese Schritte schon im Kleinen nicht gegangen werden“, sagt Kreienkamp. Er fordert Hilfe von Bund und Land. Auch dafür, um letztlich auch ehrenamtlich tätige Stadtverordnete und Gemeindeverstreter als Entscheidungsträger besser schulen zu können zum Thema Klimawandel.

Verantwortliche in der Mitnahmepflicht

Die Politik sei zwar „von oben in der Bringepflicht“ für Schritte zum aktiven Klimaschutz. „Unten jedoch ist auch jeder Verantwortliche in der Mitnahmepflicht“, erklärt der DWD-Experte.

Denn fast jede Branche müsse sich auf Veränderungen einstellen. „Wir müssen zum Beispiel über Schlechtwettergeld für Dachdecker im Sommer reden, weil sie bei 40 Grad Hitze nicht mehr arbeiten können.“ Landwirte müssen mit neuen Pflanzensorten und weniger Wasser umgehen und Tiere im Stall vor Hitze schützen.

Längere Hitzewellen in Deutschland

„Straßenbauer können bei zunehmenden und vor allem länger anhaltenden Hitzeperioden im Sommer künftig kaum noch Asphalt- oder Betonarbeiten erledigen, weil die Materialien und vor allem auch der Mensch an seine Hitzegrenzen geraten“, sagt Frank Kreienkamp. Der Experte erwartet eine Verdreifachung der Wahrscheinlichkeit für längere Hitzewellen in Deutschland als Folge des Klimawandels.

Insgesamt habe zwar die Jugend-Umweltbewegung „Fridays for Future“aus Sicht des Meteorologen Kreienkamp „eine Mobilisierung gebracht in viele Familien zum Thema Klimawandel. Doch es muss noch in viel mehr Köpfe rein“, bilanziert der Experte des Deutschen Wetterdienstes im MAZ-Gespräch.

Von Thomas Wachs