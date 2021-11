Potsdam-Mittelmark

Wie verhalte ich mich richtig, wenn ich denke, ich habe mich mit Covid-19 angesteckt? Was darf ich noch machen, wenn ich in Quarantäne bin? Wie bekomme ich Geld, während ich auf mein Kind aufpasse, das in Isolation ist? Wir haben beim Landkreis nachgefragt und Ihnen die wichtigsten Antworten in einem umfangreichen FAQ zusammengestellt.

Und hier haben wir gleich einige wichtige und allgemeine Fragen beantwortet:

Wofür darf ich bei einer Quarantäne oder als enge Kontaktperson meine Wohnung noch verlassen?

Nur für unaufschiebbare Arzttermine wie das Einholen des Testergebnisses oder die Freitestung, bei medizinischen Notfälle oder wenn es um den Schutz von Leben oder Gesundheit geht. Ansonsten nicht. Auch nicht, wenn es etwa darum geht, mit dem Hund Gassi zu gehen!

Meine Corona-App zeigt ein hohes Risiko (rot) - Was muss ich tun?

Wenden Sie sich an Ihren Hausarzt oder eine Teststelle, dort wird geprüft, ob ein PCR-Test durchgeführt werden muss. Außerdem beobachten Sie sich, ob Sie Symptome entwickeln.

Was, wenn ich den offiziellen Beleg für einen kostenlosen PCR-Test nicht zeitnah habe?

Der Elternbrief oder die Anweisung reichen aus.

Wenn ich die Quarantäne verkürzen will und den Befund ans Gesundheitsamt schicke – muss ich auf die Antwort warten?

Wenn die Ergebnisse entsprechend sind, dass die Quarantäne verkürzt werden darf, müssen Sie die Rückantwort laut Kreis nicht abwarten.

Wo kann ich mich testen lassen?

Hier finden Sie eine Übersichtskarte: brandenburg-testet.de

Haben wir etwas vergessen?

Von Konstanze Kobel-Höller