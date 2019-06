Kleinmachnow

Die Kriminalpolizei sucht mit Bildern einer Überwachungskamera nach fünf jungen Männern. Sie haben einem 15-Jährigen am 14. Dezember gegen 21 Uhr auf dem Parkplatz vor dem Edeka-Markt im Adolf-Grimme-Ring in Kleinmachnow eine Lautsprecherbox. Erst fragten sie, ob sie mit der Box Musik hören dürfen. Dann nahmen sie das einfach Geräte mit. Der 15-Jährige lief hinter ihnen her und fordert die Box zurück. Es kam zum Streit. Er wurde dann von vier Personen am Kik-Markt geschlagen und dabei verletzt.

Fast alle Täter trugen Basecaps. Quelle: Polizei

Als die Bekannten des Geschädigten ihm zur Hilfe eilen wollten, flüchteten die Unbekannten. Durch umfangreiche Ermittlungen der Kriminalpolizei konnten nun Bilder einer Überwachungskamera aus einem öffentlichen Verkehrsmittel ausgewertet werden, die vier Tatverdächtige zeigen. Die jungen Männer könnten laut Polizei aus Berlin stammen.

Der Haupttäter war etwa 15 Jahre alt. Er hatte eine große rechteckige Narbe auf der linken Wange. Er war 1,65 bis 1,70 Meter groß, trug ein dunkles Basecap, eine schwarze Jacke und eine Jogginghose.

Der zweite Verdächtige war laut dem verletzten Jugendlichen etwa 1,75 Meter groß und 15 bis 16 Jahre alt. Er hatte dunkle Locken und war ebenfalls dunkel gekleidet.

Einer der Jugendlichen trug eine dicke Kette. Quelle: Polizei

Der dritte Täter war etwa gleichaltrig und 1,80 Meter groß. Neben einem weißen Basecap und einer dunkelblauen Jacke trug er eine lange und dicke goldene Halskette.

Einer der Räuber mit kariertem Basecap. Quelle: Polizei

Der vierte Tatverdächtige war etwa 15 Jahre alt und 1,70 Meter groß. Er trug ein kariertes Basecap (optisch an die Marke Gucci angelehnt).

Der fünfte Täter war etwa 16 Jahre alt und deutlich größer als die anderen – etwa 1,80 – 1,85 Meter groß. Er trug ein schwarzes Basecap, hatte stark gekräuselte schwarze Haare und war mit einer Jacke der Marke Wellensteyn und einer Jogginghose bekleidet.

Die Kriminalpolizei fragt: Wer erkennt die Tatverdächtigen? Wer konnte am Freitagabend, dem 14. Dezember, am Parkplatz oder in der unmittelbaren Umgebung Beobachtungen machen, die mit dem geschilderten Sachverhalt in Verbindung stehen könnten?

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Potsdam unter der Rufnummer 0331/5 50 80 zu melden oder bei jeder anderen Polizeidienststelle des Landes Brandenburg. Alternativ können Sie auch das Hinweisformular in unserem Bürgerportal unter: polbb.eu/hinweis nutzen.

