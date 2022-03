Ferch

Am Autohof Ferch ist Freitag gegen Mitternacht ein Transporterfahrer bestohlen worden. Als er einen Reifen wechseln musste, hat ein unbekannter Mann eine Tasche aus dem Fahrerhaus entwendet, in der sich eine hohe Summe Bargeld und andere Wertgegenstände befunden haben sollen. Der Täter flüchtete unerkannt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Diese dauern weiter an.

Von MAZonline