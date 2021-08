Fahrraddieb mit Transporter in Nuthetal gestellt

Bergholz-Rehbrücke

In der Schlüterstraße beobachtete eine Zeugin, wie am Mittwochabend an der Bushaltestelle ein weißer Kleintransporter hielt und zwei Männer ein Fahrrad einluden. Dann fuhren diese weg. Die Zeugin nahm einen Diebstahl an und informierte die Polizei. Die Beamten suchten die Halteranschrift des Transporters auf. Der Fahrer gab an, an der Bushaltestelle ein nicht angeschlossenes Fahrrad eingeladen zu haben, dass er ohne Besitzer wähnte. Im Auto wurde ein Damenrad der Marke Göricke festgestellt, das die Beamten sicherstellten.

Von MAZonline