Mittelmark

In mindestens 13 Fällen haben Trickbetrüger am Montag in den Landkreisen Potsdam-Mittelmark, Havelland und Teltow-Fläming versucht, Menschen um deren Geld zu bringen. Die Täter gaben sich als Kriminalbeamte aus. Angeblich seien Verbrecherbanden aus Gefängnissen ausgebrochen. Die Anrufer versuchten, ihre Opfer nach Vermögen auszuhorchen.

„Glücklicherweise kam es in keinem der Sachverhalte zu einer Herausgabe von Wertgegenständen oder Geld“, sagte eine Polizeisprecherin. Die Kripo hat Ermittlungen wegen Betruges und Amtsanmaßung eingeleitet.

Die Ermittler warnen: „Die Polizei würde niemals am Bürger am Telefon auffordern, ihre finanzielle Situation zu schildern oder Geldverstecke zu verraten.“ Solche Gespräche sollten sofort beendet und die Polizei unter 110 alarmiert werden. Wenn sich Anrufer als Verwandte ausgeben, sollte man sie nach Dingen fragen, die nur Angehörige wissen können. Niemals sollte die Nummer zurückgerufen werden, die im Display zu sehen war oder vom Anrufer durchgegeben worden ist. Die Polizei ruft nie unter der Nummer 110 an.

Die Polizei appelliert, solche Taten immer anzuzeigen. Vornamen sollten im Telefonbuch abgekürzt werden. „So können die Täter Sie nicht mehr ausfindig machen.“ Zum Ändern die Telekom anrufen. „Bewahren Sie Ihre Wertgegenstände oder höhere Bargeldbeträge nie zu Hause auf, sondern in der Bank oder in einem Schließfach“, warnt die Polizei.

Von MAZonline