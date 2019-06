Teltow

Die Polizei sucht den Mann, der sich am 11. April in Ruhlsdorf als Polizist ausgab und mit dieser Masche eine hohe Bargeldsumme ergaunerte, nun mit Phantombild. Der Mann hatte einen älteren Herrn um mehrere Tausend Euro betrogen, indem er ihn glauben machte, das Geld für Ermittlungen gegen eine Diebesbande zu brauchen. Der Geschädigte übergab die Summe an den falschen Kriminalisten.

Täter sprach ortsüblichen Dialekt

Die Polizei fragt: Wer hat am Tattag zwischen 16.30 Uhr und 17 Uhr in der Sputendorfer Straße die Geldübergabe beobachtet? Der Gesuchte soll 25 bis 30 Jahre alt, 1,75 m groß und dunkelhaarig sein und ortsüblichen Dialekt sprechen. Er trug ein blaues Basecap und eine dunkelblaue Jacke.

Hinweise unter 0331 5508 0

Von MAZonline