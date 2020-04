Corona: fast 400 Fälle in Potsdam-Mittelmark

Mittelmark

Die Zahl der Corona-Kranken im Landkreis Potsdam-Mittelmark ist auf 395 Betroffene gestiegen. Das sind 15 Covid-19-Fälle mehr als am Vortag. Das teilte am Donnerstag Andrea Metzler, Pressesprecherin des Landratsamtes, mit. Zudem gab sie bekannt, dass der Landkreis acht Verfahren eingeleitet hat gegen Mittelmärker, die gegen Quarantäne-Auflagen verstoßen haben. „Darunter sind zwei Strafverfahren“, sagte Metzler. Menschen, die unter häuslicher Quarantäne stehen, dürfen für 14 Tage ihre Wohnungen nicht verlassen. Für sie gilt zudem strengstes Kontaktverbot.

Unterdessen erhebt der Landkreis schwere Vorwürfe gegen Heimleitungen von Einrichtungen, in denen Corona-Vorsichtsmaßnahmen teils grob vernachlässigt werden. Pressesprecherin Andrea Metzler kündigt verstärkt Kontrollen in den Seniorenheimen an. „Die jetzige Corona-Krise legt schonungslos offen, was seit Jahren insbesondere im Bereich der Pflege versäumt wurde und grundsätzlich falsch läuft“, so Metzler.

Die meisten Corona-Kranken gibt es in Werder mit 113 Betroffenen, 50 sind es in Kleinmachnow. In Ziesar hingegen sind nur zwei Fälle nachgewiesen.

15 Todesfälle allein in Werder

74 Menschen, die an dem gefährlichen Virus erkrankt sind, müssen in Krankenhäusern behandelt werden. Drei von ihnen brauchen die Unterstützung eines Beatmungsgerätes.

28 Mittelmärker, 15 von ihnen haben in Werder gelebt, sind an der Covid-19-Erkrankung bisher verstorben. Binnen 24 Stunden sind drei Todesfälle hinzugekommen. Genesen sind bisher 76 vormals Infizierte.

Zu den Strafverfahren, die nun eingeleitet wurden, sagte Metzler, es handele sich um besonders „krasse Fälle“ des Verstoßes gegen Quarantäne-Auflagen. Alles Weitere regele nun die Staatsanwaltschaft Potsdam. Auch die Personen, denen in diesem Zusammenhang Ordnungswidrigkeiten vorgeworfen werden, wurden außerhalb ihrer Wohnungen gesehen oder vor Ort nicht angetroffen, sagte Pressesprecherin Metzler.

Von Marion von Imhoff