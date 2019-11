Feiern, wo der Teltowkanal einst Todesstreifen war

Teltow

Ein rauschendes Fest hätte es werden sollen, das die Wiedervereinigung am Teltower Zeppelinufer feiern sollte. Eine Feier ohne Grenzen, gemeinsam organisiert vom Bezirk Berlin Steglitz-Zehlendorf und den Kommunen Teltow, Kleinmachnow und Stahnsdorf.

Eine Feier nur 50 Meter von der Stelle entfernt, wo ein DDR-Bürger sein Leben ließ

Nur wenige Meter neben der früheren trennenden Grenze, dem früheren Todesstreifen, und keine 50 Meter neben der Stelle, an der ein flüchtender DDR-Bürger sein Leben lassen musste, wie Teltows Bürgermeister Thomas Schmidt ( SPD) den Besuchern in Erinnerung rief. „Wir müssen bei all der Freude auch an das Leid denken.“

Nur eine kleine Menschentraube vor der Bühne mit Zeitzeugen

Doch viele waren es nicht, die dem Nieselregen und Temperaturen von fünf Grad trotzten, um gemeinsam die Maueröffnung zu feiern und denen die Erinnerung daran nasse Füße und kalte Hände wert waren.

Zeitzeugen und Politiker im Gespräch zum Mauerfall. Quelle: Konstanze Kobel-Höller

Nur eine kleine Menschentraube versammelte sich beim Eröffnungsgottesdienst und bei der Begrüßung durch die Bürgermeister vor der Bühne, noch weniger lauschten den Zeitzeugen, die von ihren eigenen Erlebnissen mit der Mauer und ihrer Öffnung berichteten.

Dabei hätten sie hier vom ehemaligen Bundestagsabgeordneten und brandenburgischen Minister Steffen Reiche ( SPD), hören können, dass die Sozialdemokratie im Osten als SDP neugegründet wurde, „weil die Menschen diese Partei brauchten.“

30 Jahre Mauerfall - diese Mauerstücke wurden anlässlich des Jubiläums noch einmal neu bemalt. Quelle: Konstanze Kobel-Höller

In der Folge hätten die Bürger Druck gemacht, sie seien draufgekommen: „Wir sind nicht das Volk, wir sind ein Volk!“ So wurde nicht nur die Sozialdemokratie im Osten zu Fehlern getrieben – und heute könnten sich die Menschen nicht mehr daran erinnern, das sie es so wollten, so Reiche.

Politiker erinnern an die Zeit unmittelbar danach

Cerstin Richter-Kotowski ( CDU), Bezirksbürgermeisterin für Steglitz-Zehlendorf, ergänzte: „Ich glaube, es war ein Fenster der Geschichte, das aufgestoßen wurde – das ging nicht davor und nicht danach.“

Thomas Schmidt, der ebenfalls bei der SDP-Gründung mitgemischt hatte, begründete sein Engagement in der Kommunalpolitik nach der Maueröffnung damit: „Man wollte nicht, dass das Rad zurückgedreht wird – und dazu brauchte es Aktive. Man musste Verantwortung übernehmen.“ Mehrfach wurde appelliert, dass es jetzt darum gehe, für ein vereintes Europa einzutreten.

Für einen 18-jährigen war der Dienst an der Grenze „selbstverständlich“

Wolfgang Klitta erinnerte sich an seine Zeit des Grundwehrdienstes als Grenzsoldat an der Mauer in Kleinmachnow und Teltow. Als 18-Jähriger, der komplett in der DDR sozialisiert worden war, habe er diesen Dienst als selbstverständlich angesehen.

Nur, dass die Mauer als antifaschistischer Schutzwall verkehrt herum aufgebaut war – dass niemand rauskonnte – sei ihm dann doch irgendwann in den Kopf gekommen.

So sah es am Teltowkanal bis vor 30 Jahren aus. Anhand historischer Fotografien konnten sich auch die Nachgeborenen einen Eindruck von der tödlichen Grenze machen. Quelle: Konstanze Kobel-Höller

Berliner konnten die Stahnsdorfer Gräber ihrer Verwandten wieder besuchen

Südwestkirchhof-Verwalter Olaf Ihlefeldt schilderte, wie sich nach der Öffnung die Berliner wieder an ihren Friedhof in Stahnsdorf erinnerten, wie sie ihre Gräber auch wieder an anderen Tagen als dem Totensonntag besuchen durfte und welche Folgen das hatte.

Schon zuvor hatten die Bürgermeister ihre persönlichen Erlebnisse vom 9. November 1989 berichtet – sei es, dass sie vor dem Fernseher saßen ( Schmidt), die eigentliche Öffnung mit Baby verschliefen ( Michael Grubert, SPD, Kleinmachnow), im Grundwehrdienst unsicheren Zeiten entgegenbangten ( Bernd Albers, BfB, Stahnsdorf) oder im Restaurant einen Geburtstag feierten ( Richter-Kotowski).

Am Abend wurde es voller. Dann begann auf der Bühne das Musikprogramm. Quelle: Konstanze Kobel-Höller

Die Musik am Abend lockte doch noch einige Besucher an

Gegen Abend füllte sich das Festareal dann doch noch, als Duke Brass, Dirk Michaelis und Die Zöllner auf die Bühne stiegen. Die beleuchteten bemalten Mauerteile, die das Zeppelinufer begrenzten, sorgten für den passenden Rahmen.

Verschiedene heimatbezogene Organisationen boten historische Bilder, die betrachtet oder in denen geblättert werden konnten. Der Abschlusssegen in der St.-Andreas-Kirche schloss den Bogen.

Von Konstanze Kobel-Höller