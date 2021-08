Brandenburg/H

Im Elektrostahlwerk Riva am Quenz in Brandenburg an der Havel ist am Donnerstag ein Brand ausgebrochen. Dort haben in einer Produktionshalle gegen 13.30 Uhr Förderbänder Feuer gefangen. Die Berufsfeuerwehr war zunächst mit Dutzenden Kräften im Einsatz. Schnell stellte sich aber heraus, dass der Vorfall keineswegs so dramatisch war wie zunächst befürchtet.

Verpuffung sorgt für lauten Knall

Eine große Rauchwolke war dennoch kurzzeitig viele Meter über dem Gebäude zu sehen. Bei dem Brand, der wohl auf einen technischen Defekt zurückzuführen ist, wurde niemand verletzt. Wie die MAZ erfuhr, soll am Mittag Wasser in eine Pfanne mit Stahl geraten sein – dabei kam es zu einer Wasserstoffverpuffung, die laut Augenzeugenberichten einen lauten Knall in der Halle auslöste. Brennendes Material geriet im Anschluss auf ein Förderband. Umstehende Arbeiter berichteten zwar von einem großen Schrecken, blieben ansonsten aber unversehrt.

Die Feuerwehr war im Elektrostahlwerk im Einsatz. Quelle: Philip Rißling

Der Sicherheitsinspektor der Werkes hatte der Polizei die Verpuffung mitgeteilt. „Es entstand ein größerer Brand, den unsere Einsatzkräfte jedoch schnell unter Kontrolle bekommen haben“, sagte der Lagedienstführer bei der Feuerwehr, Sebastian Klamt. Unter Kontrolle – das bedeutet, dass sich der Brand nicht weiter ausbreiten könne. Nur noch wenige Feuerwehrleute waren am Nachmittag mit Nachlöscharbeiten und Kontrollen beschäftigt.

Polizei sieht keine Veranlassung zu Ermittlungen

„Da es sich bei der Verpuffung um eine natürliche Reaktion bei der Verarbeitung handelt und kein strafrechtlich relevantes Verhalten erkennbar ist, hat die Polizei seit 14.10 Uhr am Donnerstag keine weiteren Maßnahmen in dieser Sache“, hieß es aus der Pressestelle der Polizei zu dem Vorfall.

