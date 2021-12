Potsdam-Mittelmark

Unbekannte haben am nächtlichen Sonntagmorgen Feuer an die Neue Hakeburg gelegt. Dabei wurde das massive hölzerne Eingangstor völlig zerstört, so dass das denkmalgeschützte Gebäude offen steht. Es ist bereits häufig durch Randalierer beschädigt worden; es gab auch schon mehrfach kleinere Brände.

Ein Augenzeuge hatte die Polizei angerufen, die nun die Ermittlungen führt, denn dass jemand halb drei früh jemand im Dunkeln in der Nähe des abgelegenen Burgberges unterwegs ist, ist alleine schon verdächtig.

Die Freiwillige Feuerwehr Kleinmachnow wurde um 2.41 Uhr alarmiert, berichtet Sprecher Mario Heilmann. 18 Kameraden rückten mit drei Fahrzeugen aus; zehn weitere hielten sich in Bereitschaft. Außerdem waren die Berufswehr Teltow und die Freiwilligenwehr Stahnsdorf mit je zwei Fahrzeugen in Einsatz.

Das Haupttor stand in vollen Flammen, konnte aber relativ schnell gelöscht werden. Über Stunden zog sich dann aber die maschinelle Entlüftung des stark verrauchten Gebäudes hin, das seit vielen Jahren verlassen und jeglicher Einrichtung beraubt ist. Die mit Spanplatten vernagelten Türen und Fenster mussten zum Lüften teilweise aufgebrochen werden. Der Eingang zum Gebäude steht wegen des Löscheinsatzes innen voller Wasser.

Die Kleinmachnower Feuerwehr geht von Brandstiftung aus. Nach Auskunft von Heimatvereinschefin Christina Heilmann sind immer wieder Jugendliche in dem Gebäude, die den Bauzaun überwinden und verrammelte Eingänge aufbrechen. Marianne Bastian, die am Sonntag einer sichtlich geschockten Besuchergruppe bei einer regulären Führung das Haus zeigte, berichtete der MAZ von häufigen Partys, bei denen viel Alkohol konsumiert wurde: „Wenn wir rein kamen in die Burg, flohen die hinten raus.“ Die Zimmer und Flure sind graffitiüberzogen; Jugendliche haben mit Fettstiften persönliche Botschaften hinterlassen. Im oberen Dachstuhl ist ein Raum offenbar als Treffpunkt genutzt worden; dort liegt eine Doppelmatratze. Es seien auch ausländische Täter erwischt worden, die professionelles Einbruchswerkzeug eingesetzt hatten, berichtete Marianne Bastian. Der Verein versuchte nach Auskunft seines Vizevorsitzenden Rudolf Mach noch am Sonntag, den Haupteingang wieder provisorisch zu verschließen.

Nach mehreren Verkäufen hat zuletzt die Berliner Skyland Gruppe das Objekt erworben und will 34 Ein- bis Sechs-Zimmer-Luxus-Eigentumswohnungen im historischen Gebäude und zwei Neubauten schaffen. Chef von Skyland ist Bernd Ehret, der am Sonntag aber für Nachfragen nicht erreichbar war.

Der Baubeginn auf dem vier Hektar großen Waldgrundstück am Ufer des Machnower Sees ist für das erste Quartal 2022 geplant. Das Luxuswohnprojekt ist in Kleinmachnow sehr umstritten. Die Täter könnten auch aus dem Kreis der Projektgegner kommen.

