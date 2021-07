Potsdam-Mittelmark

125 Einsatzkräfte in 28 Feuerwehr-Fahrzeugen hatten sich aus dem Landkreis Potsdam-Mittelmark vorige Woche auf den Weg gemacht, um den Flutopfern im Westen Deutschlands zu helfen. Eine von ihnen war Steffi Pietzner, Chefin der Stahnsdorfer Feuerwehr. „Es war anstrengend“, fasst sie ihre Erlebnisse zusammen.

Nach einer 14-stündigen Fahrt waren sie und ihre Kameraden am Nürburgring angekommen. Bis dahin habe man noch nicht viel wahrgenommen, nur die Masse der Helfer, sagt sie. Mehr als 4000 Menschen hätten sich an der Sammelstelle eingefunden, Hubschrauberlandeplätze, Tankstationen, kleine Werkstätten wären eingerichtet gewesen.

14 Stunden dauerte die Anfahrt des Konvois. Quelle: Steffi Pietzner

Das Ahrntal sei am nächsten Tag das Ziel gewesen. „Die Fahrt war dann erst mal angenehm. Es ging über Berge, man blickte auf verträumte Täler, Weinberge zierten den Anblick.“ Doch dann sei es ins Tal gegangen – und je tiefer die Feuerwehrleute kamen, umso mehr habe das Schadensbild zugenommen. „Alles Hab und Gut war raus und flussabwärts gespült worden. Bagger, Panzer und anderes schweres Gerät hatten Müllberge an den Straßenrändern geschafft, damit man durchkam.“ Möbel, Elektrogeräte, Fahrzeuge, gemischt mit persönlichen Dingen, Schlamm, Steinen, Bauschutt. All das wurde auf Laster geladen und zu Müllbergen vor dem Ort gebracht. Später sollte sie von der ortsansässigen Wehr erfahren, dass sich die Politik darüber beschwere, dass der Müll nicht ordnungsgemäß getrennt sei.

Überall Müll, alles Mögliche durcheinander. Quelle: Steffi Pietzner

„Je tiefer man reinfährt, umso höher sind auch die Wasserstandsmarken“, erinnert sich Pietzner. Bis zu den Obergeschossen seien sie gegangen. „Das hatte nichts mit einem Hochwasser zu tun. Das war eine Sturzflut. Da war überhaupt keine Zeit.“ Die Ahr sei bis zu 700 Meter breit gewesen, das Wasser habe alles mitgerissen, selbst das Pegelhäuschen gebe es nicht mehr. „Man kann nicht wiedergeben, was man da gesehen hat“, sagt Pietzner. „Egal, was man vorher in den Medien sah, auch in HD, unsere Erwartungen wurden übertroffen – negativ.“

Alles sei von braunem Schleier überzogen gewesen, Staub auf den Straßen, den Autos, den Dächern, den Pflanzen. Dazwischen Menschen, schlammbeschmiert, mit Schaufeln und Eimern, beschädigte Häuser, zerstörte Brücken, wegespülte Straßen. Kinder oder Tiere habe sie überhaupt nicht gesehen, auch keine Miezekatze, die über die Straße gelaufen wäre.

Alles ist von einem braunen Schleier überzogen. Quelle: Steffi Pietzner

Die Emotionen und Gedanken ließen sich nur schwierig beschreiben, es sei eine Mischung aus Entsetzen, Betroffenheit, Traurigkeit, Respekt und Beklemmung gewesen. „Schon bei der Auswahl der Leute haben wir gesagt: Denkt daran, es ist einem Kriegsgebiet ähnlich. Und das ist es auch. Es wird Monate bis Jahre dauern, das wieder aufzubauen.“

An manchen Ecken habe es „übel gerochen“. Der Schlamm, ausgespülte Lebensmittel, das Wasser, die Hitze – all das dürfte wohl zusammengespielt haben, vermutet Pietzner, die auch frei liegende Wasserleitungen sah, von einer 1,5 Kilometer langen Gasleitung berichtet, die herausgespült wurde, und von fehlendem Strom. Die Bundeswehr warnte vor dem allgegenwärtigen Staub, er sei gesundheitsgefährdend, und Wasser sei zwar verteilt worden, doch dann durfte es nicht mehr getrunken werden, weil sich schon Keime darin vermehrt hatten. Cholera und Hepatitis A tauchten als Schreckgespenster auf.

In den Räumen sieht man, wie hoch was Wasser stand. Quelle: Steffi Pietzner

Von einer Bewohnerin seien sie gebeten worden, in einer Wohnanlage mit vielen älteren Menschen nachzusehen, ob dort alles in Ordnung sei – so ohne Strom und Wasser, bis in den 5. Stock. „Soweit waren alle durch die Dame, Verwandte und den Pflegedienst gut versorgt“, so Pietzner. Doch dann sei sie noch zu einer Familie mit einem 17-jährigen behinderten Jungen geschickt worden. Der Vater sei damit beschäftigt gewesen, Geröll vom Hof zu schaffen, die Mutter habe erst vor kurzem einen Schlaganfall gehabt und sei noch nicht der Reha gewesen. Aufgrund der Situation der Familie hätte sie gemeinsam mit ihrem Team dann dafür gesorgt, dass der Junge und die Mutter in die Uniklinik kamen, um die Versorgung sicherzustellen. Ein Lichtblick.

Denn auch von weniger erfreulichen Erlebnissen kann sie berichten. Auch sie musste erleben, beschimpft zu werden. „Die Situation ist angespannt, vielleicht sind 4000 Helfer auf diesem großen Areal auch schwierig“, mutmaßt sie. Und: „Den Leuten kommt die Hilfe vielleicht zu spät und sie verstehen nicht, wer oder was dran ist, dass die Feuerwehr eine organisierte Einheit.“ Doch es seien auch Bürger mit dem Handwagen gekommen und hätten Getränke, Obst oder Schokolade verteilt. „Oder einfach nur ein Wort des Dankes, das hat auch schon gereicht.“

Der Einsatz dauerte nur 48 Stunden, dann ging es wieder zurück. Nur einen Verlust mussten die Mittelmärker einstecken: Ausgerechnet eines der neuesten Feuerwehrautos des Kreises musste nach einem Getriebeschaden im Schlamm von einem großen Kran der Bundeswehr abgeschleppt werden. Drei Wochen wird der Einsatzwagen der Reetzer Ortsfeuerwehr jetzt wohl ausfallen.

Von Konstanze Kobel-Höller