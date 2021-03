Stahnsdorf

Schulungsräume, eine Küche, sieben Stellplätze, ein Übungsplatz: Das neue Feuerwehrdepot in Stahnsdorf wird konkret. Ein Architekturbüro ist eingebunden und hat Entwürfe geliefert, auch Details sind entschieden. Noch gibt es aber keine Baugenehmigung – die Investitionskredite müssen jedoch bereits in diesem Jahr in Anspruch genommen werden.

„Wir werden mehr Platz haben – das ist natürlich das Beste“, freut sich Steffi Pietzner, Chefin der Stahnsdorfer Feuerwehr über den Neubau. Besonders froh sei sie aber, dass künftig die Unfallgefahr herabgesetzt bis gar nicht mehr vorhanden sei. So funktioniert am jetzigen Feuerwehrdepot auf dem Dorfplatz etwa die Abgassauganlage in der Fahrzeughalle nicht mehr. Umziehen oder die Lagerung von Privatkleidung ist dort also nicht mehr möglich.

Die jetzige Feuerwache in Stahnsdorf am Dorfplatz hat ihre Macken. Quelle: Konstanze Kobel-Höller

Künftig werde es auch keine Senken mehr geben, in denen sich Wasser sammeln würde, keine Rinnen in der Fahrzeughalle, aber dafür ausreichend viele Parkplätze, die so angelegt sein werden, dass sich die ankommenden Feuerwehrleute nicht mit den abfahrenden Einsatzwagen kreuzen.

Zwei Schulungsräume, die auch verbunden werden können und „eine vernünftige Küche, auch für größere Lagen“, wie Pietzner Einsätze wie die Bombenevakuierung vor einem Jahr nennt, gehören ebenfalls zu den Neuerungen. Dass sich alle Führungskräfte ein Büro teilen, wird am neuen Standort Vergangenheit sein, und auch an die Jugend und die U10 wurde gedacht. „Die Kinder haben derzeit nur ihre Westen an einem Ersatzhaken im Schulungsraum – jetzt bekommen sie vernünftige, angepasste Spinde“, ist Pietzner zufrieden. Auch die erwachsenen Kollegen würden endlich absperrbare Schränke erhalten. „Wir fühlen uns schon deswegen total glücklich.“

Steffi Pietzner, Gemeindewehrführerin in Stahnsdorf, freut sich schon auf die neue Feuerwache. Quelle: Konstanze Kobel-Höller

Außerdem ist eine neue Fahrzeughalle mit sieben Stellplätzen vorgesehen, wobei einer als Waschhallte konzipiert ist. Ein Lager und Werkstätten, ein Sozialgebäude sowie ein Übungsplatz mit Schallschutzwand zur Annastraße vervollständigen den zweigeschossigen Komplex, der voll unterkellert und mit einer Eisspeicherheizung ausgestattet sein wird.

Lesen Sie auch:

Für die Planung des neuen Depots wurde über eine Ausschreibung das Architekturbüro Kagel aus Werder/Havel gewonnen, das bereits die 2010 eröffnete Feuer- und Rettungswache in der Potsdamer Holzmarktstraße federführend geplant hat. Auch Feuerwehren in Werder, Trebbin, Beelitz, Satzkorn und Liebenwalde hat dieses Büro konzipiert.

Neue Feuerwache Stahnsdorf Annastraße Quelle: Gemeinde Stahnsdorf

Die Sektkorken lassen Pietzner und ihre Kameraden aber erst knallen, wenn die Baugenehmigung erteilt ist. Sie hofft auf einen Baustart noch dieses Jahr – wie die Gemeinde, denn die für das Vorhaben bewilligten Investitionskredite in Höhe von vier Millionen Euro müssen noch in diesem Jahr in Anspruch genommen werden. Insgesamt sind für die Planung und den Bau der Feuerwache 4,136 Millionen Euro im Haushalt 2021 veranschlagt.

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Der Bauantrag soll laut Gemeindesprecher Stephan Reitzig möglichst noch im Frühjahr beim Landkreises eingereicht werden. Start in der neuen Wache soll dann hoffentlich nächstes Jahr, also 2022, sein – je nach Ablauf des Bauantragsverfahrens und des Baugeschehens.

Von Konstanze Kobel-Höller