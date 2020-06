Mittelmark

An drei Schulen im Land gibt es ihn schon – den Unterricht mit der Feuerwehr. „Eine tolle Idee. Bei uns wird das aber nur schwer umsetzbar sein“, sagt Jens Heinze, Kreisbrandmeister in Potsdam-Mittelmark.

Seit fünf Jahren gibt es das Wahlpflichtfach an einer Oberschule in Angermünde. Seit diesem Schuljahr bieten zwei Schulen in Nauen und Klosterfelde den Feuerwehrunterricht an, der wie jedes andere Fach benotet und auf dem Abschlusszeugnis stehen wird.

Anzeige

Keine gesetzliche Grundlage

Nach dem Willen der Landesregierung soll das Modellprojekt auf weitere Schulen ausgeweitet werden. Noch gibt es aber keine gesetzliche Grundlage, so Antje Schühlein von der Stadt Bad Belzig, als Schulträger der hiesigen Oberschule.

Weitere MAZ+ Artikel

„Für solch ein Unterrichtsfach bedarf es pädagogisch versierten Personal, das zugleich auch Feuerwehrwissen besitzt. Dafür müssen erst die entsprechenden Voraussetzungen von allen Seiten geschaffen werden“, sagt Schühlein.

Jens Heinze aus Treuenbrietzen ist seit August 2018 erstmals hauptamtlicher Kreisbrandmeister Potsdam-Mittelmarks. Quelle: Thomas Wachs

Aus Sicht der Stadt sind die Feuerwehrleute, die allesamt freiwillig im Ehrenamt arbeiten, zurzeit nicht in der Lage, ein Wahlpflichtfach mit Benotung zu unterrichten. Das Bildungsministerium in Potsdam hat jedoch angekündigt zu helfen.

Das Ministerium plant mit dem Innenressort eine Broschüre mit weiterführenden Informationen. Sie soll den Städten und Feuerwehren Vorschläge zum Handeln geben und Erfahrungsberichte beinhalten.

Feuerwehr nach der Schule

Mit dem von der Ehm-Welk-Oberschule in Angermünde erarbeiteten Lehrplan gibt es eine erste Grundlage für den Feuerwehrunterricht. Nach Ansicht beider Ministerien sollten die Schulen aber nicht ausschließlich Angebote für den Unterricht planen.

Möglich seien demnach auch Arbeitsgemeinschaften, Projekte oder Angebote im Rahmen des Ganztagsbetriebes an Schulen.

Übung in Brück: Die Jugendfeuerwehr simuliert gemeinsam mit den erfahrenen Feuerwehrleuten einen Verkehrsunfall. Quelle: Andreas Trunschke

Der Feuerwehrunterricht in Nauen wird 14 Schülern, ein Drittel davon sind Mädchen, angeboten. Zwei Stunden werden regelmäßig wöchentlich einmal für die Klassenstufe 9 sowie einmal für die spätere Klassenstufe 10 angeboten. 2020 gibt es zwei Kurse.

Den Unterricht gestalten drei hauptamtliche und drei ehrenamtliche Feuerwehrleute. Die Auswahl der theoretischen und praktischen Unterrichtsanteile trifft dabei die Fachkraft der Feuerwehr.

Nach Ausbildung einsatzbereit

Beendet wird der Unterricht mit einem Zertifikat, das der sogenannten Truppmannausbildung gleicht. Die Bewertung der einzelnen Leistungen in dem Wahlpflichtfach ist mit dem Landesfeuerwehrverband abgestimmt und laut Bildungsministerium sogar versetzungsrelevant.

Zugleich stellt das Projekt den Landkreis und die Städte als Schulträger vor große Herausforderungen. Es gilt den Versicherungsschutz sicherzustellen und alle Schüler mit der notwendigen Schutzkleidung auszurüsten. Andererseits wären die Schüler nach der Ausbildung direkt einsatzbereit.

Übung in Brück: Die Jugendfeuerwehr simuliert gemeinsam mit den erfahrenen Feuerwehrleuten einen Verkehrsunfall. Quelle: Andreas Trunschke

Die Feuerwehren hoffen damit vor allem auf mehr Nachwuchs für ihre Einsatzabteilungen. In den vergangenen zwei Jahren haben die Jugendfeuerwehren in Potsdam-Mittelmark ohne den Feuerwehrunterricht einen Zuwachs von rund 100 Kindern und Jugendlichen pro Jahr verzeichnet.

„Sollte dieser Trend beibehalten werden, kann in wenigen Jahren nicht mehr von Nachwuchssorgen gesprochen werden“, so Jens Heinze. Es gebe deutlich mehr neue Jungkameraden, als die Feuerwehren verlassen.

Nachwuchs weiter unterstützen

Gleichzeitig mahnte der Kreisbrandmeister aber auch, den Nachwuchs nicht aus den Augen zu verlieren. Jede einzelne Ortswehr sei aktiv dabei, neue Leute für die Feuerwehr zu werben und zu begeistern. Die Brandschützer organisieren freiwillig und im Ehrenamt regelmäßig die Ausbildung – nur abseits der Schule.

„Als Unterrichtsfach könnte die Feuerwehr wohl noch mehr ins Auge vieler Jugendlicher fallen“, so Heinze. Schule sei schließlich noch etwas mehr als ein Verein in der Freizeit. Er schließt künftig nicht aus, dass auch der Landkreis Potsdam-Mittelmark diesen Schritt gehen wird. Zeitnah werde das aber nicht der Fall sein.

Von Marcus J. Pfeiffer