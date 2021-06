Michendorf

Der Michendorfer Ortsteil Stücken bekommt ein neues Feuerwehrgerätehaus. Das hat am Montagabend die Gemeindevertretung (GVV) Michendorf beschlossen. Vorgesehen ist der Abbruch des gesamten Bestandsgebäudes und die Errichtung eines barrierefreien Neubaus an gleicher Stelle, bestehend aus einem Sozialtrakt und Stellplätzen für das Löschgruppenfahrzeug und einen mobilen Notstromanhänger. Das bisherige Gebäude entspricht laut Gemeindeverwaltung nicht mehr den den Vorschriften. Es mangele an Umkleiden, ausreichend WC-Anlagen, einem Büro für den Ortswehrführer, Räumlichkeiten für die Jugendfeuerwehr sowie Lagermöglichkeiten für Materialien, darunter auch Gefahrenstoffe.

Michendorf plant auch ein neues Rathaus

Nach einer Berechnung der Architekten entstehen Kosten in Höhe von rund 1,4 Millionen Euro. In der Gemeindevertretersitzung wurde deutlich, dass die Summe durchaus Sorge bereitet, nicht zuletzt vor dem Hintergrund, dass Michendorf auch ein neues Rathaus plant. Die Verwaltung beabsichtigt aber, Fördermittel zu beantragen. Grundlage dafür ist eine Richtlinie des brandenburgischen Innenministeriums für Feuerwehr-Infrastruktur vom November vorigen Jahres. Der Antrag der Gemeinde muss nach Angaben von Bürgermeisterin Claudia Nowka (Bündnis für Michendorf) bis 30. Juni gestellt sein. Deshalb duldete der GVV-Beschluss keinen Aufschub. Zur Einsatzabteilung der Stückener Freiwilligen Feuerwehr gehören derzeit 22 Kameradinnen und Kameraden. Dazu kommen elf Kinder und Jugendliche aus der Jugendfeuerwehr. Die Gemeindeverwaltung geht davon aus, dass sich die Zahlen in beiden Bereichen in den kommenden Jahren erhöhen.

Von Stephan Laude