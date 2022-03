Michendorf

Am Sonntagvormittag mussten die Feuerwehren der Gemeinde Michendorf auf einen Parkplatz auf der A 10 bei Ludwigsfelde ausrücken. Der Fahrer eines PKW’s bemerkte, dass sein Auto während der Fahrt Feuer gefangen hat. Er konnte noch rechtzeitig sein Fahrzeug auf einem nahe gelegenen Parkplatz kurz vor Ludwigsfelde lenken und unverletzt aussteigen.

Er versuchte mit einem kleinen Feuerlöscher sein Fahrzeug zu löschen, was ihm allerdings nicht gelang. Währenddessen rief er schon die Feuerwehr, die wenige Minuten später am bereits in Vollbrand stehenden PKW auf dem Parkplatz eintraf.

Die Feuerwehr konnte das Feuer löschen. Der Fahrer blieb unverletzt, aber am PKW entstand ein Totalschaden. Quelle: Julian Stähle

Die Einsatzkräfte fingen sofort unter schweren Atemschutz mit den Löscharbeiten an. Nachdem die großen Flammen eingedämmt waren, wurden die restlichen Flammen mit Schaum erstickt. Anschließend wurde mit einer Wärmebildkamera nach Glutnester gesucht und abgelöscht.

Während der Löscharbeiten war der Parkplatz für 45 Minuten voll gesperrt. Der Fahrer blieb glücklicherweise unverletzt. An dem PKW entstand allerdings ein Sachschaden von mehreren zehntausend Euro. Das Fahrzeug mit dem Totalschaden wurde wenig später abgeschleppt. Wie es genau zu dem Brand kam, ist bislang unklar.

