Fichtenwalde hat einen Bürgerhaushalt

Fichtenwalde

Der größte Beelitzer Ortsteil hat am vorigen Wochenende gewählt – seinen ersten Bürgerhaushalt. Bei den 14 Vorschlägen, die der Ortsbeirat von Fichtenwalde als nächstes anpacken sollte, stehen jetzt die Prioritäten fest: Die verfügbaren 12.000 Euro fließen sozusagen in Kinderhände, die Jüngsten können sich über neue Anschaffungen für ihre Spielplätze im Lindenweg und in der Ahornstraße freuen. Es folgten auf Platz zwei und drei die „Aufenthaltsqualität auf dem Marktplatz“ und ein „Bushaltehäuschen an der Schule“.

Dezentrale Bürgerhaushalte in den Beelitzer Ortsteilen

Zum ersten Mal hat die Stadt Beelitz keinen zentralen Bürgerhaushalt aufgestellt, sondern das Sammeln von Vorschläge und die Abstimmungen direkt an die Ortsbeiräte übergeben. Insgesamt ist der Bürgerhaushaltstopf der Stadt mit 90.000 Euro für zwölf Bürgerhaushalte gefüllt.

„Das Konzept geht auf“, erklärte Fichtenwaldes Ortsvorsteher Mario Wagner (CDU), „von der jungen Familie bis zur Rentnerin haben sich sehr viele aktiv beteiligt, trotz coronabedingter Verzögerungen.“

Der Newsletter direkt aus dem Newsroom Die Top-Themen, die Brandenburg bewegen - und alle Infos zur Corona-Pandemie. Täglich von der Chefredaktion in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

In den anderen Ortsteilen schaut man derzeit genauer auf Fichtenwalde, schließlich stimmen die meisten Dörfer in dieser Woche erst noch ab. Zudem ist nach dem Bürgerhaushalt 2021 vor dem Bürgerhaushalt 2022 – Wagner bittet bereits um Vorschläge für das nächste Jahr, der dann hoffentlich pünktlich im Sommer abgestimmt werden kann.

Von Gesine Michalsky