Die Grundschule Fichtenwalde meldet einen Corona-Fall: Ein Kind ist positiv auf das Virus getestet worden, wie die MAZ am Sonntag von einer Mutter erfuhr, die anonym bleiben möchte. Die Schule selbst informierte am Freitag auf der Homepage über den Covid-19-Fall. „Die Eltern aller Kinder der betreffenden Klasse wurden persönlich von der Schulleitung informiert und bleiben am Montag zu Hause“, heißt es dort. Alle direkten Kontaktpersonen warten nun auf Anweisungen des Gesundheitsamtes von Potsdam-Mittelmark.

Gesundheitsamt prüft Positiv-Test

Unter den Eltern der Fichtenwalder Grundschüler macht sich Verunsicherung breit, berichtet die Mutter. Denn wie nach dem Corona-Fall eines Lehrers an der Stahnsdorfer Grundschule hat das Gesundheitsamt des Kreises bislang keine Maßnahmen angeordnet. Sie fragen sich, ob sie ihre Kinder am Montag überhaupt in die Schule schicken können oder sollten. Von Landrat Wolfgang Blasig ( SPD) erfuhr die MAZ am Sonntag, dass das Gesundheitsamt dabei ist, den Corona-Fall an der Schule in Fichtenwalde zu prüfen und die Kontaktpersonen, die in Quarantäne geschickt werden müssen, zu ermitteln. Sehr wahrscheinlich erhält die Fichtenwalder Grundschule erst am Montag genaue Anweisungen – also nach Unterrichtsbeginn. Der Landrat gehe allerdings nicht davon aus, dass die Schule geschlossen werden muss.

„Man will doch niemanden gefährden“

„Ich weiß nicht, wie ich mich jetzt verhalten soll. Ich würde gerne am Montag arbeiten gehen und mein Kind in die Schule schicken, aber ich weiß doch nicht, welche Kreise die Infektion inzwischen vielleicht schon gezogen hat. Man will doch niemanden gefährden“, erklärt die Mutter. Sie wünscht sich klare Informationen, auch am Wochenende. Einige Fichtenwalder Eltern hätten sich entschlossen, ihre Kinder vorsichtshalber zu Hause zu lassen, auch wenn sie vorerst nicht direkt betroffen sind. „Eigentlich müsste doch die ganze Schule getestet werden“, meint sie.

